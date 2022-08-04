Рейнсалу: нарвский танк нужно демонтировать в течение месяца

"Негативный момент, который напоминает о саге с Бронзовым солдатом, это то, что конфликту дали созреть к концу года. Поскольку правительство не приняло решения, тысячи людей собрались там на демонстрацию. Просто в конце года российским агентам влияния дали возможность поднять шум, это закончилось кризисом, который стал для нас уроком", – сказал Рейнсалу ERR.

"Если уже есть признаки того, что действуют провокаторы, то, конечно, этот вопрос нужно решить как можно быстрее, разумеется, c помощью мер правого государства и поставить точку в этом деле, чтобы мы не дали провокаторам манипулировать нами и нашим народом", – сказал Рейнсалу.

Чиновники министра государственного управления в настоящее время анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк. "Эксперты должны оценить, как убрать оттуда танк, и если надо менять закон, то надо менять. Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника. Латыши с этим справились, сможем и мы", – сказал министр иностранных дел.

"Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца, не говоря уже о перспективе месяцев или полугода", – отметил он.

Все имеет свою цену, как с точки зрения социального стресса, так и с точки зрения безопасности, отметил Рейнсалу. "Общество готово и ждет этого решения. Промедление не в интересах эстонского государства, безопасности эстонского государства и эстонского народа, поэтому решение должно быть принято", – подчеркнул Рейнсалу.

"Танк стал символом, но у символов есть своя магия. По символам судят, кто мы такие и каковы ценности общества", – заявил Рейнсалу.