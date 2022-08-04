Абитуриенты, поступающие в украинские ВУЗы, могли сдать вступительные тесты и в Эстонии

Хелерин Высо, представитель Тартуского университета прикладных наук, говорит, что тест прошел гладко, им также помогал украиноязычный обслуживающий персонал, и что украинские молодые люди были очень благодарны за то, что эстонское государство предоставило им возможность сдать вступительный тест и в Таллинне, и в Тарту. "Участники узнали свои баллы после теста, но информация о том, будут ли они приняты в выбранные ими университеты, будет доступна позже. Мы также раздавали молодым людям на месте информационные материалы о возможностях обучения в эстонских вузах и профессиональных школах, где есть хорошая возможность за год ближе познакомиться с Эстонией и выучить эстонский язык, например, в рамках программы по выбору профессии", - пояснила Высо.