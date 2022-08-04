Эстония - одна из стран, которые в сотрудничестве с Украинским экзаменационным центром организовали вступительные тесты в украинские университеты, чтобы поддержать продолжение образования молодежи в Украине. Вступительные тесты проходили 25-29 июля в Таллиннской школе обслуживания и в Тартуском университете прикладных наук. На сдачу вступительного теста на степень бакалавра загеристрировались в общей сложности 300 абитуриентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Абитуриенты, поступающие в украинские ВУЗы, могли сдать вступительные тесты и в Эстонии
По словам главного эксперта Министерства образования и науки Каи Трейер, Украина обратилась к европейским странам с просьбой организовать вступительные тесты для молодых людей, покинувших родину. "Такую возможность предложили 23 страны - всего на тест зарегистрировалось почти 25 тысяч человек. В Эстонии на вступительный тест зарегистрировались 300 молодых людей, в Латвии - 230, а в Литве - 450. Наибольшее количество регистраций приходится на Польшу (7900) и Германию (6500). В дополнение к основным вступительным тестам в Таллинне и Тарту в конце июля, в Эстонии будут проведены дополнительные тесты в августе или сентябре", - рассказала Трейер, поблагодарив учреждения профессионального образования, сотрудничество с которыми при проведении тестов прошло гладко.
Наибольшее количество абитуриентов в Эстонии сдавали тест в Таллиннской школе обслуживания - некоторые молодые люди также приехали из Финляндии. Меэли Калдма, директор Таллиннской школы обслуживания, сказала, что они сделали все возможное, чтобы молодежь, бежавшая от войны, могла сосредоточиться на продолжении своего образования в мирной обстановке. "За 120 минут они должны были решить ряд задач по математике, истории и украинскому языку. Абитуриенты зарегистрировались на сдачу теста через Украинский экзаменационный центр, и именно оттуда организаторы также получили точные технические требования в отношении компьютеров, оборудования и обслуживающего персонала, необходимые для проведения теста. Поскольку большинству абитуриентов было по 17 лет, они также нуждались в определенном руководстве, и им помогали специалисты из Украины, работающие в школе", - сказала Калдма.
Хелерин Высо, представитель Тартуского университета прикладных наук, говорит, что тест прошел гладко, им также помогал украиноязычный обслуживающий персонал, и что украинские молодые люди были очень благодарны за то, что эстонское государство предоставило им возможность сдать вступительный тест и в Таллинне, и в Тарту. "Участники узнали свои баллы после теста, но информация о том, будут ли они приняты в выбранные ими университеты, будет доступна позже. Мы также раздавали молодым людям на месте информационные материалы о возможностях обучения в эстонских вузах и профессиональных школах, где есть хорошая возможность за год ближе познакомиться с Эстонией и выучить эстонский язык, например, в рамках программы по выбору профессии", - пояснила Высо.
В Эстонии вступительные тесты в украинские университеты координируются Министерством образования и науки в сотрудничестве с профессиональными школами, организующими проведение тестов. Украинский экзаменационный центр отвечал за предоставление информации студентам и регистрацию их на экзамен. Страны, проводящие тесты, должны обеспечить техническую организацию экзамена, компьютерные классы и соответствующий персонал, который также прошел обучение в Украинском экзаменационном центре.