Водитель сбил нескольких человек во время дрифта на парковке ТЦ Ülemiste

Полиция просит всех, кто пострадал в этом ДТП, сообщить об этом по э-почте pohja.lmt@politsei.ee. Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, установлен, но он может и сам обратиться в полицию.

Полиция напоминает, что для развлечения или для отработки различных навыков и стилей вождения необходимо выбирать подходящее и специально отведенное место, где своими действиями водитель не будет представлять опасности для зрителей и участников дорожного движения. Если есть сильное желание развить свои навыки вождения, то контролируемые и защищенные трассы с их различными поворотами и ограждениями гораздо больше подходят для этой цели.