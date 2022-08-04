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Водитель сбил нескольких человек во время дрифта на парковке ТЦ Ülemiste

Северное побережье
Водитель сбил нескольких человек во время дрифта на парковке ТЦ Ülemiste
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг поздно вечером, 28 июля, во время дрифта на парковке торгового центра Ülemiste водитель BMW сбил нескольких зрителей. По факту случившегося полиция начала производство, пишет rus.err.ee.

Полиция просит всех, кто пострадал в этом ДТП, сообщить об этом по э-почте pohja.lmt@politsei.ee. Водитель автомобиля, участвовавшего в ДТП, установлен, но он может и сам обратиться в полицию.

Полиция напоминает, что для развлечения или для отработки различных навыков и стилей вождения необходимо выбирать подходящее и специально отведенное место, где своими действиями водитель не будет представлять опасности для зрителей и участников дорожного движения. Если есть сильное желание развить свои навыки вождения, то контролируемые и защищенные трассы с их различными поворотами и ограждениями гораздо больше подходят для этой цели.

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