В среду, 3 августа, на прошедшем после полудня представлении "Химия горения" ("Põlemise keemia") научного театра AHHAA в Тарту ведущие случайно поменяли местами пробирки в ходе одного из экспериментов, что спровоцировало неожиданно сильный взрыв, пишет rus.err.ee.
В результате ошибки сотрудников в тартуском научном центре AHHAA прогремел взрыв
В результате ошибки сотрудников в тартуском научном центре AHHAA прогремел взрыв
Согласно плану, на горящую рисовую галету должны были вылить жидкий азот, но вместо этого туда попала смесь кислорода и горючего топлива, что спровоцировало взрыв, от которого сломался керамический стол, пишет Tartu Postimees.
Если сотрудники научного театра обычно в ходе представлений предупреждают о взрыве, то в этот раз из-за ошибки сделать этого не удалось: зрители испугались, а самые маленькие стали плакать.
Председатель правления научного центра Андрес Йуур подтвердил, что инцидент не представлял опасности для чьей-либо жизни. Однако представление "Химия горения" все же временно поставили на паузу, а работникам в интересах безопасности проведут новый тренинг.
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