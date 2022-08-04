В результате ошибки сотрудников в тартуском научном центре AHHAA прогремел взрыв

Согласно плану, на горящую рисовую галету должны были вылить жидкий азот, но вместо этого туда попала смесь кислорода и горючего топлива, что спровоцировало взрыв, от которого сломался керамический стол, пишет Tartu Postimees.

Если сотрудники научного театра обычно в ходе представлений предупреждают о взрыве, то в этот раз из-за ошибки сделать этого не удалось: зрители испугались, а самые маленькие стали плакать.