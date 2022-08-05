Из продуктов питания за год больше всего подорожали мука, крупы, яйца, рыба и масло

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июлем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%.

"Электричество было дороже на 142,9%, теплоэнергия (отопление) – на 62,7%, газ – на 235,4% и твердое топливо – на 80,1%. Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 39,1% и дизельное топливо – на 60,1%", – добавила Трасанов.