Отданный президентом Путиным приказ Российской армии напасть на Украину 24 февраля изменил значение многих установленных в Европе памятников, связанных с событиями Второй мировой войны. В том числе и в Эстонии. Война России против Украины настолько варварская, настольно необъяснимая и вызывающая отторжение у Европы 21-го века, что в отношении к ней нет полутонов. Это или выступления против войны и нынешней России, или в ее поддержку вместе с поддержкой нынешней России, пишет в своём обращении Алар Карис, Президент Республики
Алар Карис: чтобы танк нас не рассорил
Памятники сами по себе безмолвны, но их значение говорит сейчас с нами громкими голосами. И танк Т-34 на берегу реки Наровы больше не символизирует только события 1944 года – отступление немецких войск, продвижение Красной армии, погибших солдат и очередное установление в Эстонии чужой власти. Для многих людей в Эстонии этот старый танк является символом вызывающих многочисленные жертвы атак российских войск на города и села Украины. И я ощущаю то же самое, потому что сам видел в Украине, какую боль и скорбь несут почти такие же российские танки.
Подобный символ не вписывается в наше общественное пространство.
Если некоторое время назад я считал, что достаточно установить возле танка поясняющую историческую справку, то теперь этого недостаточно. Место танка времен Второй мировой войны не на пьедестале возле шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а в музее. В музее танк снова стал бы частью истории, не дал бы нам ссориться в настоящем, и мы могли бы решать насущные проблемы Эстонии, среди которых вопрос о том, как мы проживем эту осень-зиму и как будем жить дальше.
Точно так же надо поступить и с другими находящимися в городах Эстонии памятниками и надгробными монументами последней мировой войны, которые переносятся из парков к музеям или на кладбища. Историческое многообразие от этого не страдает, а достойно размещается там, где не ранит многих и не сеет рознь. На кладбище все смогут почтить память павших во Второй мировой войне. И одно важное напоминание: Эстония не участвовала в этой войне как государство, а была жертвой как коммунистического, так и нацистского режима.
С перемещением памятников история сохранится, со всеми своими противоречиями и болевыми точками. Мне нравится полное надежды высказывание о том, что в Эстонии у разных общин может быть разное прошлое, но общее будущее. Все люди, которые выбрали Эстонию местом своего постоянного проживания, являются друг для друга соотечественниками, и об этом стоит помнить.
Нам необходимо терпение, чтобы говорить с людьми и разъяснять им решения нашей государственной власти, если местное самоуправление по какой-то причине оставляет решение за центральной властью. Все наши жители должны понимать, почему принимаются такие решения. С другой стороны, это означает, что власть наряду с разъяснениями должна быть решительной. Тогда ни у кого не возникнет вопроса о том, сможет ли правительство реализовать свои решения. Сможет.
И еще одно. Средства массовой информации и социальные сети полны поучений о том, что и как следует делать с военными памятными знаками, особенно в Ида-Вирумаа, а также что и как должны говорить или не говорить местные лидеры. Те, кто хочет действительно быть полезным для Нарвы и в целом для Ида-Вирумаа, пусть подумают о призыве главного редактора «Северного побережья» Эрика Гамзеева: патриотическим поступком стал бы переезд на жительство и работу в Ида-Вирумаа, что могли бы сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели и люди многих других профессий, которые придали бы ускорение развитию этого региона и укрепили бы эстонскую ментальность. Многие так и сделали, и еще многие, надеюсь, сделают. Те, кто способен видеть, что Нарва – не город одного танка.
Определение Нарвы как города одного танка как раз и было бы оскорбительным и ошибочным. Я этого не хочу. Нарва – это намного больше.