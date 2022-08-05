Алар Карис: чтобы танк нас не рассорил

С перемещением памятников история сохранится, со всеми своими противоречиями и болевыми точками. Мне нравится полное надежды высказывание о том, что в Эстонии у разных общин может быть разное прошлое, но общее будущее. Все люди, которые выбрали Эстонию местом своего постоянного проживания, являются друг для друга соотечественниками, и об этом стоит помнить.

Нам необходимо терпение, чтобы говорить с людьми и разъяснять им решения нашей государственной власти, если местное самоуправление по какой-то причине оставляет решение за центральной властью. Все наши жители должны понимать, почему принимаются такие решения. С другой стороны, это означает, что власть наряду с разъяснениями должна быть решительной. Тогда ни у кого не возникнет вопроса о том, сможет ли правительство реализовать свои решения. Сможет.

И еще одно. Средства массовой информации и социальные сети полны поучений о том, что и как следует делать с военными памятными знаками, особенно в Ида-Вирумаа, а также что и как должны говорить или не говорить местные лидеры. Те, кто хочет действительно быть полезным для Нарвы и в целом для Ида-Вирумаа, пусть подумают о призыве главного редактора «Северного побережья» Эрика Гамзеева: патриотическим поступком стал бы переезд на жительство и работу в Ида-Вирумаа, что могли бы сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели и люди многих других профессий, которые придали бы ускорение развитию этого региона и укрепили бы эстонскую ментальность. Многие так и сделали, и еще многие, надеюсь, сделают. Те, кто способен видеть, что Нарва – не город одного танка.