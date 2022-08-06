ОПРОС ⟩ Как достойно перенести советские памятники?
Как достойно перенести советские памятники?
Сильви УМБЛИЯ, пенсионерка:
- Это должны были сделать тридцать лет назад, и это слабость нашего правительства, что до сих пор не сделано, как и то, что в нашем краю настолько плохое обслуживание на эстонском языке... Считаю, что ни о каких "достойностях" не может быть речи. Зачем церемониться?
Аренд ВЯСТРИК, пенсионер:
- Хорошее время упущено, это надо было сделать давно. Теперь тоже надо делать, но - помня уроки бронзового солдата - появилась хорошо организованная пятая колонна. Надо быть готовыми.
Иво ОКАС, предприниматель:
- Очень сложный вопрос. Разные общины, разные понятия, что для одних оккупация, для других - освобождение. Прежде чем предпринимать какие-то действия, необходимо очень длинное объяснение. Что уже сегодня можем сделать? Разместить рядом с памятниками более длинную информацию, рассказать историю пошире, чтобы отражались и взгляды эстонцев.
Таисия МАКАРИШИНА, пенсионерка:
- Если говорить о нарвском танке, мы с мужем считаем, что хорошее предложение перенести его в Россию. Или в Синимяэ, где шла оборонительная война. Мы были там на кладбище - хорошее место. Ни в коем случае не распиливать на куски.
Ирина ЕРОФЕЕВА, пенсионерка:
- Очень сложный вопрос. Если заглянуть глубже в историю - все-таки это была оккупация. Эстония - демократическая страна и долгие годы была толерантна. Убирать военные памятники, наверное, надо, но подходить к процессу осторожно - есть урок бронзового солдата. Было много всего, но все разрешилось и время показало: мемориалу место там, где он сейчас стоит. Прислушаться к мнению людей тоже необходимо, провести опрос, ведь радикальные меры могут иметь неприятные последствия.
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