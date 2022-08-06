ОПРОС ⟩ Как достойно перенести советские памятники?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сильви УМБЛИЯ, пенсионерка: - Это должны были сделать тридцать лет назад, и это слабость нашего правительства, что до сих пор не сделано, как и то, что в нашем краю настолько плохое обслуживание на эстонском языке... Считаю, что ни о каких "достойностях" не может быть речи. Зачем церемониться?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аренд ВЯСТРИК, пенсионер: - Хорошее время упущено, это надо было сделать давно. Теперь тоже надо делать, но - помня уроки бронзового солдата - появилась хорошо организованная пятая колонна. Надо быть готовыми.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Иво ОКАС, предприниматель: - Очень сложный вопрос. Разные общины, разные понятия, что для одних оккупация, для других - освобождение. Прежде чем предпринимать какие-то действия, необходимо очень длинное объяснение. Что уже сегодня можем сделать? Разместить рядом с памятниками более длинную информацию, рассказать историю пошире, чтобы отражались и взгляды эстонцев.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Таисия МАКАРИШИНА, пенсионерка: - Если говорить о нарвском танке, мы с мужем считаем, что хорошее предложение перенести его в Россию. Или в Синимяэ, где шла оборонительная война. Мы были там на кладбище - хорошее место. Ни в коем случае не распиливать на куски.