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ОПРОС ⟩ Как достойно перенести советские памятники?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Как достойно перенести советские памятники?
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2 августа был демонтирован памятник-гаубица возле Эстонской электростанции в Аувере. На снимке: гаубица отправляется в Вайвараский музей в Синимяэ.
2 августа был демонтирован памятник-гаубица возле Эстонской электростанции в Аувере. На снимке: гаубица отправляется в Вайвараский музей в Синимяэ. Фото: Ilja Smirnov
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сильви УМБЛИЯ, пенсионерка:

- Это должны были сделать тридцать лет назад, и это слабость нашего правительства, что до сих пор не сделано, как и то, что в нашем краю настолько плохое обслуживание на эстонском языке... Считаю, что ни о каких "достойностях" не может быть речи. Зачем церемониться?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аренд ВЯСТРИК, пенсионер:

- Хорошее время упущено, это надо было сделать давно. Теперь тоже надо делать, но - помня уроки бронзового солдата - появилась хорошо организованная пятая колонна. Надо быть готовыми.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Иво ОКАС, предприниматель:

- Очень сложный вопрос. Разные общины, разные понятия, что для одних оккупация, для других - освобождение. Прежде чем предпринимать какие-то действия, необходимо очень длинное объяснение. Что уже сегодня можем сделать? Разместить рядом с памятниками более длинную информацию, рассказать историю пошире, чтобы отражались и взгляды эстонцев.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Таисия МАКАРИШИНА, пенсионерка:

- Если говорить о нарвском танке, мы с мужем считаем, что хорошее предложение перенести его в Россию. Или в Синимяэ, где шла оборонительная война. Мы были там на кладбище - хорошее место. Ни в коем случае не распиливать на куски.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ирина ЕРОФЕЕВА, пенсионерка:

- Очень сложный вопрос. Если заглянуть глубже в историю - все-таки это была оккупация. Эстония - демократическая страна и долгие годы была толерантна. Убирать военные памятники, наверное, надо, но подходить к процессу осторожно - есть урок бронзового солдата. Было много всего, но все разрешилось и время показало: мемориалу место там, где он сейчас стоит. Прислушаться к мнению людей тоже необходимо, провести опрос, ведь радикальные меры могут иметь неприятные последствия.

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