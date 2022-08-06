Майт Сепп: Памятник как инструмент идеологии

Не был ли пример Мазинга больше похож на софистику, и разве все мы не знаем, что понимается под "красными" памятниками. Таких памятников, посвященных событиям так называемой Великой Отечественной войны, в уезде около 50-60. Большинство из них - братские могилы. Вообще память о погибших на войне должна быть священна и неприкосновенна. К сожалению, в случае жертв Второй мировой войны такого никогда не было - они всегда были анонимными инструментами советской, а теперь и российской пропаганды. Винтиками великого мифотворчества, где важна не личность погибшего, а количество погибших: 12000, 15000, 20000. Чем больше, тем печальнее, тем героичнее.

Но кто на самом деле там на кладбищах? Например, в советской братской могиле в Йыхви, насколько мне удалось изучить российские архивные данные, доступные в Интернете, не похоронен ни один из тех 16 человек, имена которых указаны на мемориальной доске. И в то же время на территории города должно быть два советских захоронения, о которых мы ничего не знаем.