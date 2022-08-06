Создатель солнечной станции в деревне Паргитагузе планирует там возвести большие теплицы

Установленные на двух недвижимостях солнечные станции до сих пор не удалось сдать в эксплуатацию, так как Министерство юстиции оспорило в суде распоряжения волостного управления, на основании которых были выданы соответствующие условия проектирования и разрешения на строительство. По утверждению министерства, они противоправны, поскольку проектные условия и разрешения на строительство не были согласованы с Министерством обороны.