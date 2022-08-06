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Создатель солнечной станции в деревне Паргитагузе планирует там возвести большие теплицы

Кюлли Крийс
, журналист
Создатель солнечной станции в деревне Паргитагузе планирует там возвести большие теплицы
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Большие теплицы фирма хочет поставить на тех же недвижимостях, где прошлой весной был построен солнечный парк, до сих пор не получивший разрешение на использование.
Большие теплицы фирма хочет поставить на тех же недвижимостях, где прошлой весной был построен солнечный парк, до сих пор не получивший разрешение на использование. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Инициировавшее строительство солнечной станции в деревне Паргитагузе в Йыхви ТОО "Solar Light S" ходатайствует перед волостью о проектных условиях, чтобы построить на той же недвижимости теплицы.

Установленные на двух недвижимостях солнечные станции до сих пор не удалось сдать в эксплуатацию, так как Министерство юстиции оспорило в суде распоряжения волостного управления, на основании которых были выданы соответствующие условия проектирования и разрешения на строительство. По утверждению министерства, они противоправны, поскольку проектные условия и разрешения на строительство не были согласованы с Министерством обороны.

Это следовало сделать, ведь строящаяся солнечная электростанция расположена в ограничительной зоне гособоронного строения (Йыхвиский военный городок) и запуск ее в работу ухудшит работоспособность радиосистемы. Министерство же обороны не считает возможным выдать согласование проектным условиям.

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