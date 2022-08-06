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Лийза Пакоста: государство должно подавать лучший пример, сохраняя культурное наследие

Кюлли Крийс
, журналист
Лийза Пакоста: государство должно подавать лучший пример, сохраняя культурное наследие
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Памятник культуры в равной степени является памятником культуры, будь то церковь или чье-то жилье, - Лийза Пакоста считает, что самоуправления могли бы помогать владельцам таких строений лучше беречь их.
Памятник культуры в равной степени является памятником культуры, будь то церковь или чье-то жилье, - Лийза Пакоста считает, что самоуправления могли бы помогать владельцам таких строений лучше беречь их. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Чуть больше месяца занимающая должность гендиректора Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста хочет упростить процесс подачи ходатайств о пособии для частных владельцев памятников культуры. Также она считает, что памятники культуры в Ида-Вирумаа достойны отдельной программы поддержки.

- В сущности охрана памятников старины - несколько странное понятие. Археологические памятники, как и строения времен мыз вопросов не вызывают, однако трудно понять, какое отношение к старине имеют, например, построенные в середине прошлого века административное здание шахты "Sompa" и Кохтла-Ярвеский Дом культуры.

- Во многих семьях изделия "Tarbeklaas" выбросили как старые и странные вещи. В центрах повторного использования говорят, что к ним не несут больше фарфор "Langebraun". Люди поняли, что новое наследие более ценно.

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