Чуть больше месяца занимающая должность гендиректора Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста хочет упростить процесс подачи ходатайств о пособии для частных владельцев памятников культуры. Также она считает, что памятники культуры в Ида-Вирумаа достойны отдельной программы поддержки.
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Лийза Пакоста: государство должно подавать лучший пример, сохраняя культурное наследие
Лийза Пакоста: государство должно подавать лучший пример, сохраняя культурное наследие
- В сущности охрана памятников старины - несколько странное понятие. Археологические памятники, как и строения времен мыз вопросов не вызывают, однако трудно понять, какое отношение к старине имеют, например, построенные в середине прошлого века административное здание шахты "Sompa" и Кохтла-Ярвеский Дом культуры.
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