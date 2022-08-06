Лийза Пакоста: государство должно подавать лучший пример, сохраняя культурное наследие

- В сущности охрана памятников старины - несколько странное понятие. Археологические памятники, как и строения времен мыз вопросов не вызывают, однако трудно понять, какое отношение к старине имеют, например, построенные в середине прошлого века административное здание шахты "Sompa" и Кохтла-Ярвеский Дом культуры.

- Во многих семьях изделия "Tarbeklaas" выбросили как старые и странные вещи. В центрах повторного использования говорят, что к ним не несут больше фарфор "Langebraun". Люди поняли, что новое наследие более ценно.