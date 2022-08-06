Многие жители Кохтла-Ярве спрашивают меня: кто управляет городом и почему в городе беспорядок? Будучи депутатом Кохтла-Ярвеского городского собрания, я попытаюсь внести ясность в запутанную ситуацию.
Иветта Саккарт-Линнард: В Кохтла-Ярве ощущается запах коррупции
Чтобы лучше понимать происходящее, давайте перенесемся в октябрь прошлого года, когда проходили выборы в органы местного самоуправления.
Центристская партия предложила избирательному союзу "Рестарт" начать коалиционные переговоры. Коалиции не состоялось, но к власти пришел союз четырех, который очень быстро распался, - Социал-демократическая партия, Партия реформ и избирательные союзы "Рестарт" и "Прогресс".
Затем в городском собрании начали сотрудничать между собой Центристская партия, избирательный союз "Прогресс" и Партия реформ. Оглядываясь назад, можно сказать, что первые признаки чего-то неладного появились уже тогда.
В политике принято заключать коалиционное соглашение между партнерами по коалиции, которое определяет направление действий и приоритеты. Таким образом, и горожане имеют четкое представление о том, в каком направлении будет действовать коалиция: какие дороги будут приведены в порядок, сколько учебных заведений будет отреставрировано, каким образом будет обеспечиваться порядок и т.д. Однако коалиционного соглашения заключено не было.
Между тремя партнерами не было сотрудничества, основанного на хорошей политической практике, каждый управлял по своему усмотрению. Весной этого года между партнерами возник окончательный раскол из-за инициированного оппозиционным избирательным союзом "Рестарт" законопроекта об упразднении двух должностей заместителей мэра, которые занимали опытные депутаты от Центристской партии Людмила Янченко и Рийна Иванова. Законопроект был одобрен собранием, поскольку за него среди прочего проголосовали два депутата от Партии реформ, два депутата от избирательного союза "Прогресс" и четыре депутата, избранных по списку от Центристской партии.
Это стало последней каплей, и я публично заявила, что доверие к так называемым коалиционным партнерам и бывшим центристами-предателями окончательно утрачено. Упразднение двух должностей вице-мэров не принесет ожидаемой экономии и эффективности, так как в настоящее время на их место ищут руководителей отделов.
Я искренне надеюсь, что эти должности не займут "удобные" люди. Но я не удивлюсь, если это произойдет. Все мы знаем, что фирма "N&V", которой руководит заместитель председателя городского собрания Мария Меркулова, имеет долг по налогам более 600000 евро, и кто знает, кого назначат в городскую управу на хорошие должности.
В марте члены Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии доверили мне место председателя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Валерия Корба, который занимался этой работой почти четверть века. Это очень ответственная работа, но я готова приложить усилия для развития родного города и политической культуры, основанной на ценностях.
Мы решили идти вперед с теми людьми, которые действительно заботятся о развитии Кохтла-Ярве и для которых политика не является местом для реализации личных интересов. Поэтому на собрании правления, состоявшемся 2 августа, было принято решение об исключении Антона Диева из рядов Центристской партии в связи с утратой доверия. В тот же день было принято решение обновить существующую фракцию Центристской партии, в которую войдут шесть членов Центристской партии.
"Мы решили идти вперед с теми людьми, которые действительно заботятся о развитии Кохтла-Ярве и для которых политика не является местом для личных интересов".
Иветта Саккарт-Линнард, председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии и депутат городского собрания
Угодные для кого-то решения принимаются без стыда. Свежим хорошим примером является тендер на обустройство улиц и дорог стоимостью 15 миллионов евро. Единственное предложение было представлено фирмой "EKONV Grupp", которую зарегистрировали в конце мая, перед самым открытием тендера. Загадочная фирма, которая купила необходимое оборудование у "N&V" (обе компании находятся по одному адресу в Йыхви, а член правления "EKONV Grupp" Евгений Макаров - бывший член правления "N&V"), так как последняя не могла участвовать в тендере из-за огромной налоговой задолженности.
Нетрудно догадаться, что условия тендера для "EKONV Grupp" были оформлены должным образом и договор, скорее всего, будет заключен аж на пять лет. Здесь пахнет коррупцией, и я обязательно буду изучать эту тему дальше. Реальная конкуренция необходима в закупках технического обслуживания для повышения качества обслуживания. Все мы помним, какая ситуация царила прошлой зимой и насколько "эффективно" происходил вывоз мусора.
Городские власти сосредоточили все свое внимание на тендере по обустройству и ремонту улиц, а от обещанных инвестиций отказались. Приостановлены реконструкция детского сада и строительство современного хостела для спортсменов. В Кохтла-Ярве хорошие условия для занятий спортом, но спортсмены вынуждены ночевать и отвозить свои деньги в другие самоуправления.
На тендер по строительству хостела, организованный Виталием Бородиным, не поступило ни одной заявки. Неудивительно, ведь конкурс проведен для галочки. На строительство общежития в бюджете было предусмотрено два миллиона евро, к которым добавились бы 1155000 евро государственной помощи, но предполагаемая стоимость проекта была установлена в размере 1300000 евро. Эта закупка уже была обречена на провал.
Считаю важным подчеркнуть, что Центристская партия не причастна к вышеупомянутым решениям.
Время летит быстро, и выборы в местные самоуправления (выборы пройдут в 2025 году) не за горами. Работа по формированию списка будет более тщательной. Работа идет полным ходом. Мы улучшили как внутреннюю, так и внешнюю коммуникацию. В июне в Кохтла-Ярве официально был зарегистрирован молодежный клуб Центристской партии. У нас сформировался крепкий костяк: Артур Комиссаров, Сергей Лопин, Людмила Латт, Ольга Головачева, Ольга Курдовская, Михаил Кастрицкий и другие.
Иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед.