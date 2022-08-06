Иветта Саккарт-Линнард: В Кохтла-Ярве ощущается запах коррупции

Угодные для кого-то решения принимаются без стыда. Свежим хорошим примером является тендер на обустройство улиц и дорог стоимостью 15 миллионов евро. Единственное предложение было представлено фирмой "EKONV Grupp", которую зарегистрировали в конце мая, перед самым открытием тендера. Загадочная фирма, которая купила необходимое оборудование у "N&V" (обе компании находятся по одному адресу в Йыхви, а член правления "EKONV Grupp" Евгений Макаров - бывший член правления "N&V"), так как последняя не могла участвовать в тендере из-за огромной налоговой задолженности.

Нетрудно догадаться, что условия тендера для "EKONV Grupp" были оформлены должным образом и договор, скорее всего, будет заключен аж на пять лет. Здесь пахнет коррупцией, и я обязательно буду изучать эту тему дальше. Реальная конкуренция необходима в закупках технического обслуживания для повышения качества обслуживания. Все мы помним, какая ситуация царила прошлой зимой и насколько "эффективно" происходил вывоз мусора.

Городские власти сосредоточили все свое внимание на тендере по обустройству и ремонту улиц, а от обещанных инвестиций отказались. Приостановлены реконструкция детского сада и строительство современного хостела для спортсменов. В Кохтла-Ярве хорошие условия для занятий спортом, но спортсмены вынуждены ночевать и отвозить свои деньги в другие самоуправления.

На тендер по строительству хостела, организованный Виталием Бородиным, не поступило ни одной заявки. Неудивительно, ведь конкурс проведен для галочки. На строительство общежития в бюджете было предусмотрено два миллиона евро, к которым добавились бы 1155000 евро государственной помощи, но предполагаемая стоимость проекта была установлена в размере 1300000 евро. Эта закупка уже была обречена на провал.

Считаю важным подчеркнуть, что Центристская партия не причастна к вышеупомянутым решениям.

Время летит быстро, и выборы в местные самоуправления (выборы пройдут в 2025 году) не за горами. Работа по формированию списка будет более тщательной. Работа идет полным ходом. Мы улучшили как внутреннюю, так и внешнюю коммуникацию. В июне в Кохтла-Ярве официально был зарегистрирован молодежный клуб Центристской партии. У нас сформировался крепкий костяк: Артур Комиссаров, Сергей Лопин, Людмила Латт, Ольга Головачева, Ольга Курдовская, Михаил Кастрицкий и другие.