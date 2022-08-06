Правление Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии приняло решение об исключении из рядов партии члена горсобрания Антона Диева в связи с утратой доверия.
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Центристская партия исключила из своих рядов популярного партийца
Центристская партия исключила из своих рядов популярного партийца
Диева, состоявшего в Центристской партии 14 лет, правление обвинило в том, что во время нескольких голосований он, в отличие от других членов центристской фракции горсобрания, предпочел воздержаться. В том числе и во время тех голосований, которые привели к потере постов двух вице-мэров - Людмилы Янченко и Рийны Ивановой, которые баллотировались по списку Центристской партии.