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Центристская партия исключила из своих рядов популярного партийца

Эрик Гамзеев
, журналист
Центристская партия исключила из своих рядов популярного партийца
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Антон Диев.
Антон Диев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Правление Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии приняло решение об исключении из рядов партии члена горсобрания Антона Диева в связи с утратой доверия.

Диева, состоявшего в Центристской партии 14 лет, правление обвинило в том, что во время нескольких голосований он, в отличие от других членов центристской фракции горсобрания, предпочел воздержаться. В том числе и во время тех голосований, которые привели к потере постов двух вице-мэров - Людмилы Янченко и Рийны Ивановой, которые баллотировались по списку Центристской партии.

На следующий день после решения правления Диев сам выписался из Центристской партии. Он сказал, что таким решением члены местного руководства показали, что они не приемлют самостоятельного мышления и позиций, отличных от их собственных. "Я думаю, что Центристская партия с таким решением в Кохтла-Ярве потеряет", - сказал Диев, напомнив, что на последних местных выборах он оказался одним из самых популярных политиков в Кохтла-Ярве, заняв в списке Центристской партии второе место с 208 голосами.

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