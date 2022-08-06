В открытом в Йыхви магазине "Lidl" работу получили 80 человек

На открытии магазина в четверг утром председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что каждый город хочет развиваться, и открытие магазина "Lidl" также показывает, что Йыхви является развивающимся городом, и создание 80 новых рабочих мест имеет большое значение. "Я надеюсь, что в Йыхви у нас появился еще один хороший партнер по сотрудничеству, с которым нам предстоят здесь большие и славные дела", - сказал он.