ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Танк

Можно ведь задать риторический вопрос: неужели ничто другое уже не важно? Конечно важно, однако все знаки указывают на то, что вопрос о том, каким образом правительству удастся организовать изъятие этого танка из публичного пространства, становится все более принципиальным и очень сильно волнует эстонское общество.

Спор уже не идет о том, убирать этот танк или нет. Вопрос в том, когда это сделают и насколько удастся унять зреющий конфликт с тем проживающим в Эстонии меньшинством, которое считает этот монстр не символом насилия и агрессии, а частью своего идентитета, которая им дорога и которую они готовятся защищать.