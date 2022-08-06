Возвышающийся на постаменте рядом с рекой Нарва танк с пятиконечной звездой затмил на этой неделе в Эстонии все другие темы.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Танк
Можно ведь задать риторический вопрос: неужели ничто другое уже не важно? Конечно важно, однако все знаки указывают на то, что вопрос о том, каким образом правительству удастся организовать изъятие этого танка из публичного пространства, становится все более принципиальным и очень сильно волнует эстонское общество.
Спор уже не идет о том, убирать этот танк или нет. Вопрос в том, когда это сделают и насколько удастся унять зреющий конфликт с тем проживающим в Эстонии меньшинством, которое считает этот монстр не символом насилия и агрессии, а частью своего идентитета, которая им дорога и которую они готовятся защищать.
Трудно доподлинно узнать, по каким соображениям советские власти в 1970 году, то есть спустя уже четверть века после мировой войны, превратили этот танк в памятник. Однако задним числом это кажется попыткой использовать его в качестве увековечивающего оккупацию оружия и через 30 лет после того, как Эстония вновь стала независимой. От такого оружия надо демилитаризироваться.