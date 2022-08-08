ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как объяснить, если слушать не хотят?

После заседания правительства в четверг премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство единодушно в том, что танк должен быть демонтирован как можно скорее.

В Эстонии довольно много людей, которые считают, что именно теперь надо быстро отправлять на место краны и грузовики, и действовать. Нет смысла долго что-то объяснять нарвитянам, которые уже несколько дней караулят памятник, а также их единомышленникам, сидящим по домам, потому что они не могут, да и не хотят ничего понимать. У них есть свои навязчивые идеи, которые невозможно изменить, и они не хотят слышать никаких аргументов.

Чем на более отдаленное будущее будет отложен перенос, тем лучше противники оного смогут организоваться и создать большую головную боль. На этом этапе на карту поставлен авторитет государства.

В то же время государственной власти необходимо быстро показать, что они сделали все возможное, объясняя причины демонтажа танка. В этом плане действовать сообща должны бы и коалиционные, и оппозиционные политики, особенно те, кто в разное время получал свои голоса от Ида-Вирумаа и Нарвы.

Яна Тоом, Михаил Стальнухин, Евгений Осиновский, Эдуард Одинец, Дмитрий Дмитриев, Рихо Брейвель, Ээрик-Нийлес Кросс и многие другие могут лично быть разного мнения относительно переноса танка, но они должны приложить совместные усилия, чтобы объяснить, почему эстонское государство сейчас принимает такое решение.