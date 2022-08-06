Украинцы делают успехи в изучении эстонского языка

"Мне удалось сдать на категорию А1. Это был интенсивный курс, поэтому он длился месяц, но занятия проводились четыре раза в неделю по три часа. До этого самостоятельно изучала язык с помощью онлайн-курса Keeleklikk", - отметила Ханна Ярёменко.

"Первая сложность - это разделить речь на какие-то составляющие, то есть услышать отдельные слова. Поначалу все казалось какой-то мелодией - очень красивой, но непонятной. И даже когда ты уже знаешь какие-то фразы, заучил, но услышать и вовремя их вспомнить и правильно произвести - это требует побольше времени и тренировки. Чтобы разобраться с буквами ü, ä и ö, пошла специальный курс по фонетике. Преподаватель нам также предполагала послушать логопедов и поработать с логопедами над постановкой звука. Эстонцы очень часто используют слово "nii" (по-русски "так"), а в украинском это значит "нет". А из похожих слов "сахар" - по-эстонски suhkur, по-украински цукор, "лук" - по-эстонски sibul, по-украински цыбуля", - рассказала Ярёменко.

По словам Анны Фарафоновой, интерес к изучению эстонского языка с прибытием беженцев из Украины заметно повысился. "Первые курсы для работающих в Эстонии украинцев мы запустили весной. У нас было четыре рабочих группы. Тогда мы предлагали курсы для тех, кто занят в сфере образования. Потом мы совместно с Министерством культуры открыли поставку - 10 000 учебных мест в рамках программы адаптации в Эстонии. Эти места заполняются достаточно активно. Здесь мы тесно сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны", - пояснила Фарафонова.