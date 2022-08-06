Интерес к изучению эстонского языка после прибытия в страну беженцев из Украины значительно вырос. Об аспектах обучения рассказали гости студии "Летнего горизонта" - руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова и приехавшая из Украины Ханна Ярёменко, которая уже успешно окончила языковые курсы, пишет rus.err.ee.
Украинцы делают успехи в изучении эстонского языка
"Мне удалось сдать на категорию А1. Это был интенсивный курс, поэтому он длился месяц, но занятия проводились четыре раза в неделю по три часа. До этого самостоятельно изучала язык с помощью онлайн-курса Keeleklikk", - отметила Ханна Ярёменко.
"Первая сложность - это разделить речь на какие-то составляющие, то есть услышать отдельные слова. Поначалу все казалось какой-то мелодией - очень красивой, но непонятной. И даже когда ты уже знаешь какие-то фразы, заучил, но услышать и вовремя их вспомнить и правильно произвести - это требует побольше времени и тренировки. Чтобы разобраться с буквами ü, ä и ö, пошла специальный курс по фонетике. Преподаватель нам также предполагала послушать логопедов и поработать с логопедами над постановкой звука. Эстонцы очень часто используют слово "nii" (по-русски "так"), а в украинском это значит "нет". А из похожих слов "сахар" - по-эстонски suhkur, по-украински цукор, "лук" - по-эстонски sibul, по-украински цыбуля", - рассказала Ярёменко.
По словам Анны Фарафоновой, интерес к изучению эстонского языка с прибытием беженцев из Украины заметно повысился. "Первые курсы для работающих в Эстонии украинцев мы запустили весной. У нас было четыре рабочих группы. Тогда мы предлагали курсы для тех, кто занят в сфере образования. Потом мы совместно с Министерством культуры открыли поставку - 10 000 учебных мест в рамках программы адаптации в Эстонии. Эти места заполняются достаточно активно. Здесь мы тесно сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны", - пояснила Фарафонова.
"В тех курсах для украинцев, которые мы открыли в Доме эстонского языка, до конца дошли все. Они очень мотивированные, настроенные на победу. Мой низкий поклон участникам этих курсов, потому что местные русскоязычные часто бросают подобные курсы на полпути. Собираемся двигаться дальше и предлагать следующие категории - А2, B1, B2", - подчеркнула Фарафонова.