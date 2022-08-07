Курортный Нарва-Йыэсуу отпраздновал День города.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу на праздничный День города приехал Юри Ратас
В Нарва-Йыэсуу на праздничный День города приехал Юри Ратас
Суббота, 6 августа, стала кульминацией Дней города в Нарва-Йыэсуу. Праздничная площадка разместилась в Светлом парке рядом с городским прудом.
Церемонии открытия предшествовал костюмированный ретро-велозаезд. Его участников встречал в парке мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
В качестве официальных гостей Нарва-Йыэсуу на праздничной сцене выступили с поздравлениями глава Рийгикогу Юри Ратас и мэр соседней Нарвы Катри Райк. Главным лозунгом дня был: "Да здравствует Нарва-Йыэсуу!".
"Северное побережье" представляет галерею фотографий, сделанных в Светлом парке во время костюмированного велозаезда и открытия Дня города Нарва-Йыэсуу:
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