ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу на праздничный День города приехал Юри Ратас

Суббота, 6 августа, стала кульминацией Дней города в Нарва-Йыэсуу. Праздничная площадка разместилась в Светлом парке рядом с городским прудом.

Церемонии открытия предшествовал костюмированный ретро-велозаезд. Его участников встречал в парке мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

В качестве официальных гостей Нарва-Йыэсуу на праздничной сцене выступили с поздравлениями глава Рийгикогу Юри Ратас и мэр соседней Нарвы Катри Райк. Главным лозунгом дня был: "Да здравствует Нарва-Йыэсуу!".