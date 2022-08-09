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МНЕНИЕ ⟩ Не только о нарвском танке и названиях улиц

Riina Solman
, министр государственного управления
Не только о нарвском танке и названиях улиц
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Нарвский танк-монумент.
Нарвский танк-монумент. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвский советский монумент с танком на постаменте и улицы, носящие имена большевистских палачей Нарвской коммуны, - это конфликт ценностей и ничем другим разбавлять этот факт нет смысла. Этот ценностный конфликт - наследие советской оккупации.

Историк Давид Всевиов сказал, что обсуждение вопроса о переносе нарвского танка началось не из-за приближающихся выборов, а потому, что 24 февраля Россия напала на Украину и значение танка как символа коренным образом изменилось. Всевиов прав. Но надо добавить, что в России, где власть не может сослаться на характерный для демократических стран технологический, экономический и социальный прогресс, диктатор Владимир Путин пытается ради удержания власти найти оправдание путем культивирования воинственного патриотизма, который ставит во главу угла прошлое и Вторую мировую войну. И это прошлое в России пытаются перенести в настоящее и будущее.

И кроме героизации победы во Второй мировой войне правящему режиму нечего предложить своим жителям. Отсюда и агрессия против Украины под предлогом освобождения украинцев от фашизма. Разумеется, такие обоснования смехотворны и цивилизованный мир, само собой разумеется, поддержал Украину в ее борьбе за свободу. И именно Путина стали сравнивать с Гитлером. Разумеется, действия России ухудшили и отношение к олицетворяющим чуждую и лживую идеологию памятникам в Эстонии, которые были здесь установлены в период советской оккупации.

***

Эстония восстановила независимость более 30 лет назад, что в демографическом плане - целое поколение людей. То, что за это долгое время в Нарве не были убраны оккупационные символы, к сожалению, свидетельствует о том, что Нарва еще не окончательно влилась в культурное и ценностное пространство Эстонии. Кроме того, следует спросить: а чему же в русских школах Нарвы на уроках 30 лет учили детей? И это делает переход на образование на эстонском языке еще актуальнее.

В 1944 году по Нарве долгое время проходила линия фронта. Красная армия во время нарвских сражений разбомбила город, превратив его в руины. Так что в уничтоженном городе освобождать по большому счету было некого. После войны новый оккупационный режим даже не пытался хоть как-то восстановить старинную часть города. Эвакуированным из-за войны исконным нарвитянам не позволили вернуться в их родной город.

Новую Нарву наводнили мигранты со всех уголков советской империи. Это - нарвская реальность и причина, по которой интеграция жителей этого города в культурную и ценностную среду Эстонии заняла так много времени. Задача городских властей Нарвы и задача государства заключалась в том, чтобы всецело поддерживать и ускорять это вживание. Но следует признать, что эта работа не была последовательной и постоянной.

Я уже неоднократно и говорила, и писала о том, что следует направить возникший в Нарве ценностный конфликт в правильное русло, а не скрывать его или откладывать решение в долгий ящик. С нарвитянами нужно говорить о танке-памятнике понятно и просто, в то же время называя вещи своими именами. И это как раз то, чего нарвские власти так и не сделали.

Красная армия отобрала Нарву у фашистских захватчиков, чтобы заменить одну оккупацию на другую - коммунистическую. И как мы не воздвигаем монументов, прославляющих фашистских оккупантов и тем паче их военную технику, так не должны мы мириться и с прославляющими коммунистическую оккупацию и советскую боевую технику монументами на территории Эстонии.

Я уверена, что в Эстонии не найдется ни одного человека, которому могло бы прийти в голову праздновать 17 августа годовщину освобождения Нарвы от коммунистической оккупации в 1941 году, а ведь некоторые тем не менее отмечают 26 июля годовщину освобождения от фашистской оккупации в 1944 году.

В нынешнем году со времени завершения Второй мировой войны в Европе прошло 77 лет, а с конца войны на эстонской земле - 78 лет. Еще живы участники последней войны. Давайте считать Вторую мировую войну в Эстонии закончившейся - и пусть она канет, наконец, в историю. Останутся военные кладбища, музеи и память. Но для этого нужно отказаться от всей этой шумихи вокруг той войны и от ее атрибутов.

***

Водружение таких танков на постаменты началось в Эстонии в ходе идеологической кампании лишь в 1970-х годах. Вдобавок к Нарве такие советские памятники были созданы в то время еще и в окрестностях Пярну, Выру, Валга и Мякса. Все эти танки, кроме нарвского, были убраны еще до восстановления независимости Эстонии или сразу после этого. Три из четырех танков были переданы музеям и находятся там и поныне.

Танк-памятник в Нарве был открыт 9 мая 1970 года, то есть через 26 лет после последних боев на эстонской земле. Много лет назад мне рассказал историю об открытии этого памятника командированный в Нарву в 1960-х энергетик. Оказывается, в те времена в Нарве были и люди, с надеждой следившие за событиями Пражской весны 1968 года. Стремление Чехословакии к освобождению потопили в крови советские танки. Люди, которых 9 мая 1970 года насильно согнали на открытие танка, роптали - вот теперь они расставят повсюду эти свои танки, чтобы люди боялись: только попробуйте выступить против тирании - и с вами будет так, как было тогда в Чехословакии.

Сейчас российские танки душат свободу Украины, сея хаос и смерть, ровняют с землей целые города и села. Танк как символ всегда останется орудием войны, изобретенной человечеством машиной-убийцей. Любые попытки изменить идеологическое значение нарвского танка, пусть даже искренние и с лучшими намерениями, заранее обречены на провал. Обелить орудие убийства не удавалось нигде и никогда.

Мы можем перекрасить танк в розовый цвет, можем завязать ствол узлом или развернуть пушкой на восток - значение символа от этого не изменится. Как неизменно из Чудского озера река Нарва течет в Нарвский залив, так на другом ее берегу находится необъятная империя и танк всегда останется ее грозящей соседям боевой машиной.

Теперь при Государственной канцелярии создана рабочая группа, в задачи которой входит организация переноса находящихся в общественном пространстве надгробий и монументов с оккупационной символикой, а в случае необходимости - замена их нейтральными монументами. Памятник с символами оккупационной власти, под которым никто не похоронен, переносится или просто удаляется, а монументы, имеющие художественную ценность или охраняющиеся как памятники старины, перевозятся в музей. 

3 МЫСЛИ

  • С нарвитянами нужно говорить о танке-памятнике понятно и просто, в то же время называя вещи своими именами.
  • Давайте считать Вторую мировую войну в Эстонии закончившейся - и пусть она канет, наконец, в историю. Останутся военные кладбища, музеи и память. Но для этого нужно отказаться от всей этой шумихи вокруг той войны и от ее атрибутов.
  • Решение по переносу танка будет найдено в любом случае.

Советский монумент с танком на постаменте в Нарве является собственностью города и в нынешнем правовом поле требуются воля и согласие города на его перенос. Конечно же, разумнее всего было бы достичь соглашения на месте, чтобы перенести этот танк.

Многие местные самоуправления уже обратились к государству с просьбой забрать "красные" памятники с их территории. Рабочая группа помогает увозить неуместные монументы, на перенос которых имеется согласие владельца. На каком основании производить удаление, перенос или замену памятников и надгробных знаков, в отношении которых их владелец не выразил своей воли, пока еще не решено. Но решение по переносу танка будет найдено в любом случае.

***

Для эпопеи с нарвским танком могло бы послужить примером одно другое событие, произошедшее ныне 2 августа в Аувере, у электростанций и завода масел. Там по инициативе "Eesti Energia" с постамента с датой "1944" была снята красноармейская гаубица и увезена в военный музей в Синимяэ. Все было сделано быстро и без излишней шумихи.

Только глава профсоюза энергетиков Андрей Зайцев выразил неудовольствие произошедшим и сообщил, что большинство членов профсоюза отрицательно отнеслось к увозу гаубицы. Разумеется, Зайцев может это говорить, так как в бизнес-регистре список членов правления Нарвского профсоюза энергетиков снабжен пометкой "Профсоюз представляет Андрей Зайцев единолично. Остальные члены правления представляют профсоюз только совместно".

В Нарве есть и другие проимперски настроенные сторонники режима Путина, которые пытаются говорить от имени народных масс. Только вот народу зачастую невдомек, что от его имени кто-то что-то говорит, да вдобавок их еще и представляет.

Мне кажется, власти Нарвы и сами поняли, что выбранный ими путь ведет в тупик и погубит политическую карьеру мэра. Но первая попытка свернуть с неверного пути обернулась очередной большой неудачей, когда в обмен на перенос танка у государства стали вымогать больницу, социальные дома, пониженные тарифы на отопление и так далее. Ценностями не торгуют, принципы не продают, как огурцы на рынке. 

Жилой дом на нарвской улице, которая до сих пор носит имя Анса Даумана, коммуниста, воевавшего против Эстонии.
Жилой дом на нарвской улице, которая до сих пор носит имя Анса Даумана, коммуниста, воевавшего против Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Эпопея с названиями улиц в честь коммунистов, боровшихся против эстонского государства, длится уже 18 лет

Имя Даумана было присвоено нарвской улице в 1983 году, а имя Тиймана - в 1974 году.

Анс Дауман был большевистским председателем Нарвского военревкома и военнослужащим Советской России. Во время Февральской революции 1917 года Дауман был избран главой Нарвы, после этого - председателем Нарвского горсовета, являлся с октября 1917 года председателем Нарвского военревкома и был председателем Совета рабочих депутатов Нарвы. После начала немецкой оккупации Эстонии в феврале 1918 года он возглавлял партизанский отряд в сопредельном Нарве Ямбургском регионе России. Дауман организовал Нарвский рабочий полк, который стал ядром 6-й дивизии Красной армии. В ее составе он воевал в захватнической войне советской империи против Эстонии. После этого орудовал в Латвии и погиб в ходе нападения большевистской России на Польшу.

Альберт-Аугуст Тийман был эстонским коммунистом и являлся председателем Нарвского исполкома Эстонской трудовой коммуны в 1918-1919 году. После этого Тийман продвигался в России, где занимал руководящие должности в народно-хозяйственной сфере. Был арестован в 1940 году и умер в тюремном лагере в 1942 году. Он участвовал в репрессиях 1918 года против гражданского населения как непосредственный представитель исполнительной власти. Более подробно об участии Тиймана в преступлениях большевиков написал историк и журналист Таави Минник в своей диссертации магистра в 2010 году.

На собрании совета по наименованиям, состоявшемся летом 2004 года, было заявлено, что Нарвское городское собрание не хочет менять проблемные названия двух улиц. С того дня 18 лет продолжалось противодействие властей Нарвы переименованию этих двух улиц. В 2019 году совет по наименованиям запросил у Тартуского университета экспертную оценку деятельности Даумана и Тиймана в Эстонии. Профессор истории Эстонии Тартуского университета Тыну Таннберг, опираясь на составленную главным специалистом, научным сотрудником научно-публицистического бюро Национального архива Валдуром Охманном справку, поддержал точку зрения, согласно которой названия улиц Анса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана противоречат пункту 3 абзаца 6 статьи 13 Закона о наименованиях. Справка ученого подтверждает, что оба вышеназванных лица активно боролись против государства и народа Эстонии. Согласно вышеупомянутым положениям закона, при наименовании мест следует исключить несовместимость выбранного названия с историей и культурными традициями Эстонии.

Министр государственного управления Яак Ааб передал 25 июля 2020 года Нарвской городской управе циркуляр, в котором содержалась просьба при первой же возможности обсудить вопрос о переименовании улиц Даумана и Тиймана и сменить эти названия на приемлемые с точки зрения истории и культуры Эстонии. Новый мэр Нарвы Катри Райк сообщила в январе этого года, что представит городскому собранию законопроект об изменении названий улиц, но воз и ныне там. В 2020 году Рийгикогу внес в Закон о наименованиях дополнение, согласно которому нельзя называть места именами лиц, которые действовали против создания Эстонской Республики, сохранения конституционного строя или восстановления независимости Эстонии. В случае если имя лица противоречит закону, отвечающий за эту сферу министр делает комиссии по наименованиям предложение после получения соответствующего предписания от совета по наименованиям незамедлительно привести названия в соответствие с законом. В то же время действующим законом не предусмотрена возможность введения санкций против самоуправления или присвоения новых наименований решением министра, если названия противоречат закону.

Я искренне надеюсь и верю, что власти Нарвы захотят и смогут скорейшим образом исправить эту щекотливую ситуацию. Я искренне надеюсь и на то, что не возникнет необходимости в дополнении Закона о наименованиях таким образом, чтобы министр мог делать местным властям предписание о приведении посвященных лицам наименований в соответствие с законом, а в случае если самоуправление все равно отказывается это делать, своим приказом назначать в одностороннем порядке подходящие наименования.

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