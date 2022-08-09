Нарвский советский монумент с танком на постаменте и улицы, носящие имена большевистских палачей Нарвской коммуны, - это конфликт ценностей и ничем другим разбавлять этот факт нет смысла. Этот ценностный конфликт - наследие советской оккупации.
МНЕНИЕ ⟩ Не только о нарвском танке и названиях улиц
Историк Давид Всевиов сказал, что обсуждение вопроса о переносе нарвского танка началось не из-за приближающихся выборов, а потому, что 24 февраля Россия напала на Украину и значение танка как символа коренным образом изменилось. Всевиов прав. Но надо добавить, что в России, где власть не может сослаться на характерный для демократических стран технологический, экономический и социальный прогресс, диктатор Владимир Путин пытается ради удержания власти найти оправдание путем культивирования воинственного патриотизма, который ставит во главу угла прошлое и Вторую мировую войну. И это прошлое в России пытаются перенести в настоящее и будущее.
И кроме героизации победы во Второй мировой войне правящему режиму нечего предложить своим жителям. Отсюда и агрессия против Украины под предлогом освобождения украинцев от фашизма. Разумеется, такие обоснования смехотворны и цивилизованный мир, само собой разумеется, поддержал Украину в ее борьбе за свободу. И именно Путина стали сравнивать с Гитлером. Разумеется, действия России ухудшили и отношение к олицетворяющим чуждую и лживую идеологию памятникам в Эстонии, которые были здесь установлены в период советской оккупации.
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Эстония восстановила независимость более 30 лет назад, что в демографическом плане - целое поколение людей. То, что за это долгое время в Нарве не были убраны оккупационные символы, к сожалению, свидетельствует о том, что Нарва еще не окончательно влилась в культурное и ценностное пространство Эстонии. Кроме того, следует спросить: а чему же в русских школах Нарвы на уроках 30 лет учили детей? И это делает переход на образование на эстонском языке еще актуальнее.
В 1944 году по Нарве долгое время проходила линия фронта. Красная армия во время нарвских сражений разбомбила город, превратив его в руины. Так что в уничтоженном городе освобождать по большому счету было некого. После войны новый оккупационный режим даже не пытался хоть как-то восстановить старинную часть города. Эвакуированным из-за войны исконным нарвитянам не позволили вернуться в их родной город.
Новую Нарву наводнили мигранты со всех уголков советской империи. Это - нарвская реальность и причина, по которой интеграция жителей этого города в культурную и ценностную среду Эстонии заняла так много времени. Задача городских властей Нарвы и задача государства заключалась в том, чтобы всецело поддерживать и ускорять это вживание. Но следует признать, что эта работа не была последовательной и постоянной.
Я уже неоднократно и говорила, и писала о том, что следует направить возникший в Нарве ценностный конфликт в правильное русло, а не скрывать его или откладывать решение в долгий ящик. С нарвитянами нужно говорить о танке-памятнике понятно и просто, в то же время называя вещи своими именами. И это как раз то, чего нарвские власти так и не сделали.
Красная армия отобрала Нарву у фашистских захватчиков, чтобы заменить одну оккупацию на другую - коммунистическую. И как мы не воздвигаем монументов, прославляющих фашистских оккупантов и тем паче их военную технику, так не должны мы мириться и с прославляющими коммунистическую оккупацию и советскую боевую технику монументами на территории Эстонии.
Я уверена, что в Эстонии не найдется ни одного человека, которому могло бы прийти в голову праздновать 17 августа годовщину освобождения Нарвы от коммунистической оккупации в 1941 году, а ведь некоторые тем не менее отмечают 26 июля годовщину освобождения от фашистской оккупации в 1944 году.
В нынешнем году со времени завершения Второй мировой войны в Европе прошло 77 лет, а с конца войны на эстонской земле - 78 лет. Еще живы участники последней войны. Давайте считать Вторую мировую войну в Эстонии закончившейся - и пусть она канет, наконец, в историю. Останутся военные кладбища, музеи и память. Но для этого нужно отказаться от всей этой шумихи вокруг той войны и от ее атрибутов.
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Водружение таких танков на постаменты началось в Эстонии в ходе идеологической кампании лишь в 1970-х годах. Вдобавок к Нарве такие советские памятники были созданы в то время еще и в окрестностях Пярну, Выру, Валга и Мякса. Все эти танки, кроме нарвского, были убраны еще до восстановления независимости Эстонии или сразу после этого. Три из четырех танков были переданы музеям и находятся там и поныне.
Танк-памятник в Нарве был открыт 9 мая 1970 года, то есть через 26 лет после последних боев на эстонской земле. Много лет назад мне рассказал историю об открытии этого памятника командированный в Нарву в 1960-х энергетик. Оказывается, в те времена в Нарве были и люди, с надеждой следившие за событиями Пражской весны 1968 года. Стремление Чехословакии к освобождению потопили в крови советские танки. Люди, которых 9 мая 1970 года насильно согнали на открытие танка, роптали - вот теперь они расставят повсюду эти свои танки, чтобы люди боялись: только попробуйте выступить против тирании - и с вами будет так, как было тогда в Чехословакии.
Сейчас российские танки душат свободу Украины, сея хаос и смерть, ровняют с землей целые города и села. Танк как символ всегда останется орудием войны, изобретенной человечеством машиной-убийцей. Любые попытки изменить идеологическое значение нарвского танка, пусть даже искренние и с лучшими намерениями, заранее обречены на провал. Обелить орудие убийства не удавалось нигде и никогда.
Мы можем перекрасить танк в розовый цвет, можем завязать ствол узлом или развернуть пушкой на восток - значение символа от этого не изменится. Как неизменно из Чудского озера река Нарва течет в Нарвский залив, так на другом ее берегу находится необъятная империя и танк всегда останется ее грозящей соседям боевой машиной.
Теперь при Государственной канцелярии создана рабочая группа, в задачи которой входит организация переноса находящихся в общественном пространстве надгробий и монументов с оккупационной символикой, а в случае необходимости - замена их нейтральными монументами. Памятник с символами оккупационной власти, под которым никто не похоронен, переносится или просто удаляется, а монументы, имеющие художественную ценность или охраняющиеся как памятники старины, перевозятся в музей.
3 МЫСЛИ
- С нарвитянами нужно говорить о танке-памятнике понятно и просто, в то же время называя вещи своими именами.
- Давайте считать Вторую мировую войну в Эстонии закончившейся - и пусть она канет, наконец, в историю. Останутся военные кладбища, музеи и память. Но для этого нужно отказаться от всей этой шумихи вокруг той войны и от ее атрибутов.
- Решение по переносу танка будет найдено в любом случае.
Советский монумент с танком на постаменте в Нарве является собственностью города и в нынешнем правовом поле требуются воля и согласие города на его перенос. Конечно же, разумнее всего было бы достичь соглашения на месте, чтобы перенести этот танк.
Многие местные самоуправления уже обратились к государству с просьбой забрать "красные" памятники с их территории. Рабочая группа помогает увозить неуместные монументы, на перенос которых имеется согласие владельца. На каком основании производить удаление, перенос или замену памятников и надгробных знаков, в отношении которых их владелец не выразил своей воли, пока еще не решено. Но решение по переносу танка будет найдено в любом случае.
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Для эпопеи с нарвским танком могло бы послужить примером одно другое событие, произошедшее ныне 2 августа в Аувере, у электростанций и завода масел. Там по инициативе "Eesti Energia" с постамента с датой "1944" была снята красноармейская гаубица и увезена в военный музей в Синимяэ. Все было сделано быстро и без излишней шумихи.
Только глава профсоюза энергетиков Андрей Зайцев выразил неудовольствие произошедшим и сообщил, что большинство членов профсоюза отрицательно отнеслось к увозу гаубицы. Разумеется, Зайцев может это говорить, так как в бизнес-регистре список членов правления Нарвского профсоюза энергетиков снабжен пометкой "Профсоюз представляет Андрей Зайцев единолично. Остальные члены правления представляют профсоюз только совместно".
В Нарве есть и другие проимперски настроенные сторонники режима Путина, которые пытаются говорить от имени народных масс. Только вот народу зачастую невдомек, что от его имени кто-то что-то говорит, да вдобавок их еще и представляет.
Мне кажется, власти Нарвы и сами поняли, что выбранный ими путь ведет в тупик и погубит политическую карьеру мэра. Но первая попытка свернуть с неверного пути обернулась очередной большой неудачей, когда в обмен на перенос танка у государства стали вымогать больницу, социальные дома, пониженные тарифы на отопление и так далее. Ценностями не торгуют, принципы не продают, как огурцы на рынке.
Эпопея с названиями улиц в честь коммунистов, боровшихся против эстонского государства, длится уже 18 лет
Имя Даумана было присвоено нарвской улице в 1983 году, а имя Тиймана - в 1974 году.
Анс Дауман был большевистским председателем Нарвского военревкома и военнослужащим Советской России. Во время Февральской революции 1917 года Дауман был избран главой Нарвы, после этого - председателем Нарвского горсовета, являлся с октября 1917 года председателем Нарвского военревкома и был председателем Совета рабочих депутатов Нарвы. После начала немецкой оккупации Эстонии в феврале 1918 года он возглавлял партизанский отряд в сопредельном Нарве Ямбургском регионе России. Дауман организовал Нарвский рабочий полк, который стал ядром 6-й дивизии Красной армии. В ее составе он воевал в захватнической войне советской империи против Эстонии. После этого орудовал в Латвии и погиб в ходе нападения большевистской России на Польшу.
Альберт-Аугуст Тийман был эстонским коммунистом и являлся председателем Нарвского исполкома Эстонской трудовой коммуны в 1918-1919 году. После этого Тийман продвигался в России, где занимал руководящие должности в народно-хозяйственной сфере. Был арестован в 1940 году и умер в тюремном лагере в 1942 году. Он участвовал в репрессиях 1918 года против гражданского населения как непосредственный представитель исполнительной власти. Более подробно об участии Тиймана в преступлениях большевиков написал историк и журналист Таави Минник в своей диссертации магистра в 2010 году.
На собрании совета по наименованиям, состоявшемся летом 2004 года, было заявлено, что Нарвское городское собрание не хочет менять проблемные названия двух улиц. С того дня 18 лет продолжалось противодействие властей Нарвы переименованию этих двух улиц. В 2019 году совет по наименованиям запросил у Тартуского университета экспертную оценку деятельности Даумана и Тиймана в Эстонии. Профессор истории Эстонии Тартуского университета Тыну Таннберг, опираясь на составленную главным специалистом, научным сотрудником научно-публицистического бюро Национального архива Валдуром Охманном справку, поддержал точку зрения, согласно которой названия улиц Анса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана противоречат пункту 3 абзаца 6 статьи 13 Закона о наименованиях. Справка ученого подтверждает, что оба вышеназванных лица активно боролись против государства и народа Эстонии. Согласно вышеупомянутым положениям закона, при наименовании мест следует исключить несовместимость выбранного названия с историей и культурными традициями Эстонии.
Министр государственного управления Яак Ааб передал 25 июля 2020 года Нарвской городской управе циркуляр, в котором содержалась просьба при первой же возможности обсудить вопрос о переименовании улиц Даумана и Тиймана и сменить эти названия на приемлемые с точки зрения истории и культуры Эстонии. Новый мэр Нарвы Катри Райк сообщила в январе этого года, что представит городскому собранию законопроект об изменении названий улиц, но воз и ныне там. В 2020 году Рийгикогу внес в Закон о наименованиях дополнение, согласно которому нельзя называть места именами лиц, которые действовали против создания Эстонской Республики, сохранения конституционного строя или восстановления независимости Эстонии. В случае если имя лица противоречит закону, отвечающий за эту сферу министр делает комиссии по наименованиям предложение после получения соответствующего предписания от совета по наименованиям незамедлительно привести названия в соответствие с законом. В то же время действующим законом не предусмотрена возможность введения санкций против самоуправления или присвоения новых наименований решением министра, если названия противоречат закону.
Я искренне надеюсь и верю, что власти Нарвы захотят и смогут скорейшим образом исправить эту щекотливую ситуацию. Я искренне надеюсь и на то, что не возникнет необходимости в дополнении Закона о наименованиях таким образом, чтобы министр мог делать местным властям предписание о приведении посвященных лицам наименований в соответствие с законом, а в случае если самоуправление все равно отказывается это делать, своим приказом назначать в одностороннем порядке подходящие наименования.