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Нарвские власти решили сами убрать танк

Erik Kalda
, ajakirjanik
Нарвские власти решили сами убрать танк
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Защитники у "красного" танка в пятницу, 5 августа.
Защитники у "красного" танка в пятницу, 5 августа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Наовская коалиция решила в воскресенье, что решение о сносе танка должно принять горсобрание.

Две политические силы (фракции "Narva Tulevik" и "Eesti 200"), находящиеся у власти в Нарве, решили 7 августа, что они как можно скорее созовут заседание городского собрания, чтобы поручить Нарвской горуправе переместить памятник-танк.   

- Принимая во внимание решение правительства Эстонской Республики убрать все памятники Красной Армии из публичного пространства Эстонии и вызванные этим решением демонстрации в Нарве, мы принимаем решение созвать сессию Нарвского городского собрания в ближайшее время, где мы примем решение поручить Нарвской городской управе демонтировать Нарвский танк и временно хранить его в закрытом и безопасном месте, расположенном на территории города Нарвы, - сказано в обращении.

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