Нарвские власти решили сами убрать танк

Две политические силы (фракции "Narva Tulevik" и "Eesti 200"), находящиеся у власти в Нарве, решили 7 августа, что они как можно скорее созовут заседание городского собрания, чтобы поручить Нарвской горуправе переместить памятник-танк.

- Принимая во внимание решение правительства Эстонской Республики убрать все памятники Красной Армии из публичного пространства Эстонии и вызванные этим решением демонстрации в Нарве, мы принимаем решение созвать сессию Нарвского городского собрания в ближайшее время, где мы примем решение поручить Нарвской городской управе демонтировать Нарвский танк и временно хранить его в закрытом и безопасном месте, расположенном на территории города Нарвы, - сказано в обращении.