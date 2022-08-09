Виктор Морозов - 18-летний ида-вирумааский спортсмен, занимающийся тройным прыжком, - в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзовую медаль, установив личный рекорд 16,13 метра.
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Плодом сотрудничества опытного тренера и молодого прыгуна стала бронза юниорского ЧМ
Плодом сотрудничества опытного тренера и молодого прыгуна стала бронза юниорского ЧМ
На титульном соревновании, проходившем в расположенном близ экватора городе Кали, Морозов показал принесший ему медаль результат в пятой, предпоследней попытке.