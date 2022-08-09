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Плодом сотрудничества опытного тренера и молодого прыгуна стала бронза юниорского ЧМ

Эрик Гамзеев
, журналист
Плодом сотрудничества опытного тренера и молодого прыгуна стала бронза юниорского ЧМ
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Виктор Морозов - 18-летний ида-вирумааский спортсмен, занимающийся тройным прыжком, - в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзовую медаль.
Виктор Морозов - 18-летний ида-вирумааский спортсмен, занимающийся тройным прыжком, - в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзовую медаль. Фото: Heiko Väät

Виктор Морозов - 18-летний ида-вирумааский спортсмен, занимающийся тройным прыжком, - в Колумбии на чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзовую медаль, установив личный рекорд 16,13 метра.

На титульном соревновании, проходившем в расположенном близ экватора городе Кали, Морозов показал принесший ему медаль результат в пятой, предпоследней попытке.

Победивший в соревновании представитель Ямайки Джейдон Хербет, выступавший как бы в отдельном классе, уже в первой попытке прыгнул на 17,27 метра, что стало также новым рекордом соревнования. 

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