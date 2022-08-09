Плодом сотрудничества опытного тренера и молодого прыгуна стала бронза юниорского ЧМ

На титульном соревновании, проходившем в расположенном близ экватора городе Кали, Морозов показал принесший ему медаль результат в пятой, предпоследней попытке.

Победивший в соревновании представитель Ямайки Джейдон Хербет, выступавший как бы в отдельном классе, уже в первой попытке прыгнул на 17,27 метра, что стало также новым рекордом соревнования.