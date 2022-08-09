В Ида-Вирумаа резко участились кражи кабеля

По сообщению полиции, кражи кабеля совершались и раньше, но в конце прошлого года они снова участились, а в этом году с мая наблюдается более значительный рост краж. "Если в 2021 году в Ида-Вирумаа было всего восемь случаев кражи кабеля, то в первом полугодии этого года в полицию заявили уже о 15 случаях кражи кабеля. В основном кабель был украден из города Кивиыли, но отдельные случаи также имели место в Силламяэ, Йыхви, Люганузе и Пюсси", - сказала старший следователь Йыхвиского отделения полиции Маарья Яани.