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В Ида-Вирумаа резко участились кражи кабеля

Эрик Калда
, журналист
В Ида-Вирумаа резко участились кражи кабеля
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Злоумышленники, охотящиеся за металлом, также часто повреждают бесполезные для них оптические кабели, восстановление которых обходится дорого. На фото укладка оптического интернет-кабеля.
Злоумышленники, охотящиеся за металлом, также часто повреждают бесполезные для них оптические кабели, восстановление которых обходится дорого. На фото укладка оптического интернет-кабеля. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С конца прошлого года в Ида-Вирумаа стали учащаться кражи кабеля, в случае которых украденный кабель очищается и сдается в пункт скупки металла.

По сообщению полиции, кражи кабеля совершались и раньше, но в конце прошлого года они снова участились, а в этом году с мая наблюдается более значительный рост краж. "Если в 2021 году в Ида-Вирумаа было всего восемь случаев кражи кабеля, то в первом полугодии этого года в полицию заявили уже о 15 случаях кражи кабеля. В основном кабель был украден из города Кивиыли, но отдельные случаи также имели место в Силламяэ, Йыхви, Люганузе и Пюсси", - сказала старший следователь Йыхвиского отделения полиции Маарья Яани.

Некоторые воры были пойманы

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