ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дуло танка и лицо Нарвы

Колебания местных политиков во главе с мэром Катри Райк можно понять, ведь не секрет, что настрой и понимание истории у многих людей приграничного города отличаются от имеющихся у среднего жителя Эстонии, а покушение на советские памятники кажется им чуть ли не осквернением святынь. Однако для политиков единственной конвертируемой валютой на рынке власти являются голоса избирателей. Если они исчезнут, то политик будет уволен под предлогом утраты доверия.

В то же время в вопросе советских военных памятников нельзя добавлять полутона, ведь в свете войны в Украине памятники стали символами империалистических захватнических войн России. Если в Эстонии их терпели 30 лет и особенно после бронзовых волнений правительства не желали больше поднимать эту тему, то теперь вопрос сам остро встал на повестку дня.

Следует выразить нарвскому властному союзу признательность за смелость, с которой он принял столь принципиальное решение, хотя и знал, что у части местных жителей оно может вызвать недовольство. Правительство должно теперь оказать всяческую поддержку нарвской власти, чтобы помочь предотвратить провокации, которые было бы просто организовать в нынешней обстановке.

В то же время таким решением город Нарва смог предотвратить огромный ущерб для своего престижа в глазах остальной Эстонии, поскольку широкая общественность и ждала этого от нарвских властей.