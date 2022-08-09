Цены на квартиры в Йыхви установили рекорд последних 14 лет

В последний раз цена сделок купли-продажи квартир в Йыхви превышала 500 евро в начале 2008 года. В конце того же года цена упала ниже 300 евро и оставалась на этом уровне, колеблясь вверх и вниз до ста евро, до поздней весны этого года. Еще в нынешнем феврале средняя цена квадратного метра составляла 340 евро.