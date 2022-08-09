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Цены на квартиры в Йыхви установили рекорд последних 14 лет

Эрик Гамзеев
, журналист
Цены на квартиры в Йыхви установили рекорд последних 14 лет
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Новые променады, построенные в Йыхви, также должны поспособствовать росту цен на квартиры, которые пока значительно отстают от большинства других уездных центров.
Новые променады, построенные в Йыхви, также должны поспособствовать росту цен на квартиры, которые пока значительно отстают от большинства других уездных центров. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Согласно заключенным в июне сделкам с квартирами, средняя цена квадратного метра в Йыхви достигла 516 евро, что является самым высоким показателем за последние 14 лет, говорится в июньском обзоре рынка "Pindi Kinnisvara".

В последний раз цена сделок купли-продажи квартир в Йыхви превышала 500 евро в начале 2008 года. В конце того же года цена упала ниже 300 евро и оставалась на этом уровне, колеблясь вверх и вниз до ста евро, до поздней весны этого года. Еще в нынешнем феврале средняя цена квадратного метра составляла 340 евро.

В июне самая дорогая квартира в Йыхви сменила владельца за 84000 евро.

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