В мае жители Ийзаку инициировали сбор подписей за перенос мемориала жертвам фашизма, расположенного по соседству с бизнес-центром поселка, и перезахоронение находящихся в воинской могиле останков на кладбище.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет дальше с подписями, собранными в поддержку перезахоронения жертв фашизма в Ийзаку?
Что будет дальше с подписями, собранными в поддержку перезахоронения жертв фашизма в Ийзаку?
Старейшина волости Алутагузе ТАУНО ВЫХМАР:
- 1 августа через rahvaalgatus.ee в волостное управление поступило обращение с 79 подписями. Следующим шагом будет проверка по регистру народонаселения, все ли подписанты являются жителями нашей волости, тогда и прояснится фактическое количество подписей. Для рассмотрения обращения необходимо не менее 46 подписей, то есть 1% жителей волости. Затем волостное собрание решит, ходатайствовать ли перед Министерством обороны о перезахоронении.
В нашей волости есть и другие "красные" памятники и воинские захоронения, и всеми ими нужно заниматься. В случае с памятником в Ийзаку дело ускорилось благодаря народной инициативе.
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