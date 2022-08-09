ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет дальше с подписями, собранными в поддержку перезахоронения жертв фашизма в Ийзаку?

- 1 августа через rahvaalgatus.ee в волостное управление поступило обращение с 79 подписями. Следующим шагом будет проверка по регистру народонаселения, все ли подписанты являются жителями нашей волости, тогда и прояснится фактическое количество подписей. Для рассмотрения обращения необходимо не менее 46 подписей, то есть 1% жителей волости. Затем волостное собрание решит, ходатайствовать ли перед Министерством обороны о перезахоронении.