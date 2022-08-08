Операция "Танк": у полиции есть разные планы действий

- Если предполагается, что возможно начнутся какие-то противостояния, провокации, может быть даже какие-то беспорядки, надо сначала выяснить, кто инициаторы и какие у них мотивы. Прежде всего надо с ними связаться, поговорить, чётко дать понять какие будут последствия, если они будут провоцировать или доведут ситуацию до того, что полиции придётся применять силу. Самое главное, чтобы посыл был понятен. Конечно же, у полиции должны быть конкретные планы действий, и они, разумеется, есть. У полиции ведь так много опыта работы на крупных мероприятиях, - сказал Аэг, чьи слова приводит rus.err.ee.