Ситуация вокруг памятника-танка в Нарве существенно сказывается на обстановке в городе. С точки зрения правоохранителей пока все спокойно, но напряженность все же ощущается, как охарактеризовал сегодняшнее положение новостной портал rus.err.ee, пообщавшийся с опытными полицейскими.
Операция "Танк": у полиции есть разные планы действий
Бывший гендиректор Департамента полиции безопасности, возглавлявший ведомство во время "Бронзовой ночи" в 2007 году, Райво Аэг отметил, что в подобных ситуациях у полиции есть чёткий план действий.
- Если предполагается, что возможно начнутся какие-то противостояния, провокации, может быть даже какие-то беспорядки, надо сначала выяснить, кто инициаторы и какие у них мотивы. Прежде всего надо с ними связаться, поговорить, чётко дать понять какие будут последствия, если они будут провоцировать или доведут ситуацию до того, что полиции придётся применять силу. Самое главное, чтобы посыл был понятен. Конечно же, у полиции должны быть конкретные планы действий, и они, разумеется, есть. У полиции ведь так много опыта работы на крупных мероприятиях, - сказал Аэг, чьи слова приводит rus.err.ee.
Как отметил сегодняшний руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп, у них есть план на случай разных сценариев, в том числе и если люди попытаются взять танк в оцепление и помешать рабочим осуществлять работы по переносу.
- Конкретный план сейчас описать крайне тяжело. Всё очень сильно зависит от того, будет ли там несколько человек, несколько десятков или несколько сотен. В этом смысле планы отличаются друг от друга, - отметил Крууп.
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