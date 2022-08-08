По данным Департамента статистики, в июне в предприятиях по размещению остановилось около 337 тысяч туристов, что на 56% больше, чем в том же периоде годом ранее. Возросла численность как местных, так и зарубежных туристов, причем, в число последних не включены беженцы из Украины.
СТАТИСТИКА ⟩ Иностранные туристы этим летом снова нашли дорогу в эстонские гостиницы
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в первый месяц нынешнего лета останавливалось порядка 150000 зарубежных и 187000 местных туристов.
- Количество иностранных туристов по сравнению с июнем докризисного 2019 года было еще на 41% меньше, однако все же намного больше, чем в 2020 и 2021 годы пика кризиса. Численность местных туристов в последние два года постоянно росла и в июне установила очередной рекорд, - уточнила Лаурмаа.
В годовом сравнении в июне увеличилось количество туристов как из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Иностранных туристов в гостиницах было на 373% больше, чем в том же месяце предыдущего года.
Больше всего туристов прибывало в Эстонию из Финляндии (около 61000) и из Латвии (около 19000 людей). 68% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (7%) и Саареский (4%) уезды.
В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 286000 ночей.
Из местных туристов 71% отметили целью своей поездки отдых, 19% - работу.
Больше всего местных туристов, то есть 23%, останавливалось в Харьюском уезде, 16% выбрали Пярнуский и 10% - Тартуский уезд. В Ида-Вирумаа останавливалось в июне 9% местных туристов, в Сааремаа и Ляэне-Вирумаа - по 7%.
Местные туристы провели в эстонских предприятиях по размещению в целом 318000 ночей.
В минувшем июне свои услуги туристам в Эстонии предлагали 1179 предприятий по размещению, что на 136 больше, чем в мае. В распоряжении гостей было 22000 номеров и 53000 койко-мест, заполнены были 48% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 41 евро в сутки на человека, что на 2 евро дешевле, чем в мае. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 46 евро, в Пярнуском - 43 евро, в Тартуском - 40 евро, в Ида-Вируском - 39 евро и в Саареском уезде - 36 евро в сутки на человека.