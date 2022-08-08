СТАТИСТИКА ⟩ Иностранные туристы этим летом снова нашли дорогу в эстонские гостиницы

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в первый месяц нынешнего лета останавливалось порядка 150000 зарубежных и 187000 местных туристов.

- Количество иностранных туристов по сравнению с июнем докризисного 2019 года было еще на 41% меньше, однако все же намного больше, чем в 2020 и 2021 годы пика кризиса. Численность местных туристов в последние два года постоянно росла и в июне установила очередной рекорд, - уточнила Лаурмаа.

В годовом сравнении в июне увеличилось количество туристов как из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Иностранных туристов в гостиницах было на 373% больше, чем в том же месяце предыдущего года.

Больше всего туристов прибывало в Эстонию из Финляндии (около 61000) и из Латвии (около 19000 людей). 68% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (7%) и Саареский (4%) уезды.

В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 286000 ночей.

Из местных туристов 71% отметили целью своей поездки отдых, 19% - работу.

Больше всего местных туристов, то есть 23%, останавливалось в Харьюском уезде, 16% выбрали Пярнуский и 10% - Тартуский уезд. В Ида-Вирумаа останавливалось в июне 9% местных туристов, в Сааремаа и Ляэне-Вирумаа - по 7%.

Местные туристы провели в эстонских предприятиях по размещению в целом 318000 ночей.