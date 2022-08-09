Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения дорого обошлось 29-летнему жителю Нарвы, как рассказал новостной портал rus.err.ee. Выпивохе придется три месяца провести за решеткой, а также его на год и 2 месяца лишили водительских прав и конфисковали у него автомобиль.
Нарвитянина отправили за решетку и конфисковали автомобиль за езду пьяным
Как объясняет rus.err.ee, такое относительно суровое наказание Вируский уездный суд вынес с учетом того, что за последние четыре года мужчина дважды наказывался в уголовном порядке за езду в пьяном виде. В очередной раз он попал в поле зрения властей вечером 6 июля, когда полицейские обнаружили его пьяным за рулем легковой машины на нарвской улице Графова. Содержание алкоголя составило не менее 1,08 мг на литр выдыхаемого воздуха.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием и предстал перед судом, который приговорил его к 3 годам лишения свободы. Из них провести за решеткой ему придется три месяца, а оставшуюся часть наказания он будет отбывать условно. Испытательный срок составит 3,5 года.
Также у этого нарвитянина конфисковали автомобиль "Mercedes-Benz E 350 CDI" как средство совершения преступления и на 14 месяцев лишили его водительских прав.