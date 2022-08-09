Каждый третий житель Эстонии выбирает продукты подешевле

Согласно исследованию покупательского поведения в розничной торговле, совместно проведенному "Kantar Emor" и Союзом пищевой промышленности, 80% жителей Эстонии продолжают отдавать предпочтение эстонским продуктам - показатель остается неизменным на протяжении более десяти лет. В то же время за год выросла чувствительность людей к ценам - каждый третий эстонский покупатель при покупке еды выбирает наиболее дешевый продует из аналогичных, из-за чего в покупательскую корзину попадает все меньше экологичных и полезных пищевых продуктов.

Исследование показало, что большинство покупателей составляет список покупок, прежде чем отправиться в магазин, однако то, какого бренда молоко, мясо или сыр в итоге окажутся в корзине, становится понятно только на месте и зависит от содержания и вкуса конкретного продукта (41%), а также от выгодных предложений (30%). Импульсивные решения о покупках люди чаще принимают в отношении сладостей, выпечки (в т. ч. приготовленной в магазине), различных готовых блюд, смузи, энергетических напитков, чипсов и снеков.

Из-за роста цен выросла и чувствительность людей к ним: самый дешевый продукт среди аналогичных выбирает треть покупателей. С другой стороны, доля людей, готовых поступиться привычным образом жизни, за год упала на 7%.

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, производители продуктов питания не были готовы к нынешнему гибридному кризису, и он стал настоящим вызовом: еще не прошедшая пандемия, нехватка рабочей силы, кризис энергоносителей, безумный рост цен и начавшаяся в феврале война в Украине.

- Кроме того, есть еще одна война, о которой мы мало говорим, но которая все же существенно влияет на благосостояние эстонских производителей продуктов питания. Это ценовая война между торговыми сетями, особенно теми, которые принадлежат иностранным собственникам. Удорожание продуктов питания и производства еще не достигло потолка, поскольку большую часть ассортимента иностранных торговых сетей составляют импортные товары, что искусственно держит цены ниже, - сказала Потисепп.