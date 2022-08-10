СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В ДТП на железной дороге пострадал человек

В легковом автомобиле в момент аварии находились два человека, один из которых получил травмы, скорая помощь доставила его в больницу.

Пожилой мужчина набросился на пожилую женщину

8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 81-летний мужчина ударил 81-летнюю женщину.

Преступник арестован

8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в доме в деревне Кароли Алутагузеской волости 48-летний мужчина нанес телесные повреждения 40-летней женщине. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Ослепляющее солнце стало причиной аварии

Утром 8 августа у проспекта Кангеласте, 25 в Нарве 34-летний мужчина за рулем "Volkswagen Passat" не заметил из-за ослепившего его солнца стоп-сигнал впереди шедшего "Renault Megane" и врезался в него. 51-летняя женщина, находившаяся за рулем "Renault", была доставлена в Нарвскую больницу.

Пилота дрона оштрафовали

8 августа в Нарве пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в пограничной зоне. Пилот дрона не знал, что в Эстонской Республике беспилотный летательный аппарат не может летать в пограничной зоне без разрешения Департамента транспорта и предварительного уведомления Департамента полиции и погранохраны. Нарушитель оштрафован на 60 евро.

Электросамокатчица спровоцировала аварию в Кохтла-Ярве

Вечером 9 августа на перекрестке улиц Калеви и Олеви в Кохтла-Ярве произошло дорожно-транспортное происшествие. 60-летняя женщина за рулем "Toyota Yaris" пропустила пешеходов, пересекавших дорогу по пешеходному переходу, после чего начала движение - и столкнулась с 38-летней женщиной, неожиданно выкатившейся на электросамокате на проезжую часть. Самокатчицу доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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