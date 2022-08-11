Кадри Паас: Каков план Эстонии по убежищам?

В Хельсинки около 5500 убежищ, в которых могут разместиться примерно 900000 человек, т.е. мест столько же, сколько населения Большого Хельсинки. В случае любого чуть более крупного (от 1200 кв. м) здания в Финляндии - будь то жилой дом, офис или промышленное сооружение - действует требование обустроить в здании убежище.

Убежище можно обустроить в подвале, но для этой цели может подойти и склад или другое помещение. История показала, что больше всего в боях страдают города и их жители, поэтому методы гражданской обороны должны быть реализованы в первую очередь в городах, так как они больше всего страдают от авиационных, ракетных и артиллерийских ударов.

Хотя в Эстонии нет специальных убежищ, мы все же не совсем беззащитны. Во время мировых войн, например, укрывались в метро и железнодорожных туннелях или в подвалах магазинов и жилых домов. С метро и железнодорожными туннелями дела в Эстонии обстоят не очень, но магазинов и многоквартирных домов предостаточно. Хотя в городском пространстве много объектов, где можно укрыться в случае необходимости, все же не стоит бежать куда попало.