ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Йыхви отказался от создания публичной точки доступа в интернет?

- У нас уже были эти обсуждения раньше, участвовать в проекте или нет, но так как обосновать неподачу заявки на деньги было труднее, чем подать ходатайство, мы решили участвовать. Однако в нынешнее кризисное время есть множество других мест, где эти деньги были бы крайне необходимы. Поддержка дается ведь для покупки оборудования и строительства сети, но текущие расходы в течение следующих трех лет пришлось бы нести самой волости.