Йыхви решил отказаться от проекта Европейского союза, предусматривающего выделение поддержки в размере 15000 евро на создание публичной точки доступа к беспроводному интернету (Wi-Fi). Зона бесплатного Wi-Fi планировалась в расположенном в микрорайоне образовательном городке.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Йыхви отказался от создания публичной точки доступа в интернет?
Почему Йыхви отказался от создания публичной точки доступа в интернет?
Советник Йыхвиского волостного управления по развитию РЕЙН ЛУУЗЕ:
- У нас уже были эти обсуждения раньше, участвовать в проекте или нет, но так как обосновать неподачу заявки на деньги было труднее, чем подать ходатайство, мы решили участвовать. Однако в нынешнее кризисное время есть множество других мест, где эти деньги были бы крайне необходимы. Поддержка дается ведь для покупки оборудования и строительства сети, но текущие расходы в течение следующих трех лет пришлось бы нести самой волости.
Во многом этот проект также был бы так называемой инвестицией в роскошь. Многие люди в наши дни имеют интернет в своих телефонах и не нуждаются в такой общественной точке доступа.
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