Все выходные в Пюхайыэ будут реветь двигатели

В субботу, 13 августа, начало стартов в 11.00. В рамках IV этапа молодежного Кубка Эстонии на трассу выйдут юные мотоспортсмены на квадроциклах. Среди других участников будут представлены дебютанты - парни из клуба "Pühajõe MK" Оливер Тоовис, Райнис Лийва, Хендрик Маркус Лехтла, Оливер Эвард и Кристен Уустал.

В субботу на трассе также будут соревноваться местные мотогонщики на мотоциклах-одиночках, в том числе спортсмены "Pühajõe MK" Фред-Георг Пяэро и Рихо Унт. В субботу вечером в 19.00 пройдут соревнования по бездорожью для автомобилей и квадроциклов. Во время соревнований можно будет понаблюдать, как машины справляются в грязи.

Кроме того, в субботу вечером на мотокроссе в Пюхайыэ впервые состоится концерт под открытым небом, на котором выступит группа "The Tuberkuloited". На концерт можно попасть по билету на мотокросс, но можно и купить отдельный билет на концерт.

В воскресенье, 14 августа, пройдут МХ-лига и VI этап кубковых соревнований на квадроциклах и мотоциклах с коляской, старты в 11.00. В классе квадроциклов стартует действующий чемпион Эстонии Прийт Ярвлоо, а в классе мотоциклов с коляской на трассу выйдут Герт Гордеев и Каспарс Ступелис. В сотрудничестве со "Stokker" между участниками и зрителями будет разыграна мойка высокого давления "Kärcher".