Ида-вируские музыканты подарят романтический вечер

Название новое, но участники коллектива знакомы многим идавирусцам - все музыканты живут в нашем регионе, давно выступают в составах разных групп. Вокалист Эско Комптон - американец, но уже более двадцати лет живет в Эстонии, последние годы преподает английский язык в Ида-Вирумаа и поет в группе "Мистер Блюз".

Один из инициаторов "Esco Compton & The Plastic Knives" гитарист Даниил Масляков сказал, что идея собраться вместе родилась почти три года назад - хотели исполнять не только блюзы, но и музыку других стилей, однако реализовать планы тогда помешала пандемия.

- Время прошло, мы не отказались от задуманного, порепетировали и готовы показать результат, - поделился он. - Кохтлаярвесцы будут первыми слушателями. В репертуаре группы в основном соул-хиты 60-х годов, таких исполнителей как Уилсон Пикетт, Отис Реддинг, Сэм Кук. Помимо вокала Эско Комптона изюминкой коллектива является духовая секция, характерная для данного стиля - состоящая из трубы (Михаил Бушевец), тромбона (Руслан Тезиков) и баритон-саксофона (Дмитрий Матвеев). На клавишных - Кирилл Жаворонков, бас-гитара - Валерий Антонов, и Дмитрий Потеенко - барабаны.

На вопрос, почему дали такое название (в переводе означает "пластиковые ножи"), Даниил отвечает:

- Ножи - острые, пластиковые - безопасные. Можно и так интерпретировать, но на самом деле это первое, что в голову пришло.

Звучит интригующе.