В воскресенье, 14 августа, на площадке около Кохтла-Ярвеского центра культуры пройдет концерт из серии "Ритмы летнего вечера", где состоится дебют новой музыкальной группы "Esco Compton & The Plastic Knives". Начало в 16.00, вход свободный.
Ида-вируские музыканты подарят романтический вечер
Название новое, но участники коллектива знакомы многим идавирусцам - все музыканты живут в нашем регионе, давно выступают в составах разных групп. Вокалист Эско Комптон - американец, но уже более двадцати лет живет в Эстонии, последние годы преподает английский язык в Ида-Вирумаа и поет в группе "Мистер Блюз".
Один из инициаторов "Esco Compton & The Plastic Knives" гитарист Даниил Масляков сказал, что идея собраться вместе родилась почти три года назад - хотели исполнять не только блюзы, но и музыку других стилей, однако реализовать планы тогда помешала пандемия.
- Время прошло, мы не отказались от задуманного, порепетировали и готовы показать результат, - поделился он. - Кохтлаярвесцы будут первыми слушателями. В репертуаре группы в основном соул-хиты 60-х годов, таких исполнителей как Уилсон Пикетт, Отис Реддинг, Сэм Кук. Помимо вокала Эско Комптона изюминкой коллектива является духовая секция, характерная для данного стиля - состоящая из трубы (Михаил Бушевец), тромбона (Руслан Тезиков) и баритон-саксофона (Дмитрий Матвеев). На клавишных - Кирилл Жаворонков, бас-гитара - Валерий Антонов, и Дмитрий Потеенко - барабаны.
На вопрос, почему дали такое название (в переводе означает "пластиковые ножи"), Даниил отвечает:
- Ножи - острые, пластиковые - безопасные. Можно и так интерпретировать, но на самом деле это первое, что в голову пришло.
Звучит интригующе.
Концерт длится примерно час. Это подарок горожанам от Кохтла-Ярвеского центра культуры, который продолжает красивую традицию, родившуюся три года назад. Предстоящий концерт - второй за текущее лето, а в конце августа организаторы обещают пригласить и на третий. Программа еще обсуждается.