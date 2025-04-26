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Кивиылиская гора одновременно примет "SeiklusFest", мотокросс и забег богатырей

Один из лучших в мире слэклайнеров Яан Роозе проведет мастер-класс, выступит с потрясающим шоу и расскажет о том, как он тренировался в Кивиыли, чтобы преодолеть самый длинный в мире слэклайн, соединивший материковую Италию и Сицилию.
Один из лучших в мире слэклайнеров Яан Роозе проведет мастер-класс, выступит с потрясающим шоу и расскажет о том, как он тренировался в Кивиыли, чтобы преодолеть самый длинный в мире слэклайн, соединивший материковую Италию и Сицилию. Фото: Red Bull Content Pool

В первые выходные мая пути охотников за впечатлениями приведут в Кивиыли. Три приключенческих мероприятия завершатся концертом с участием Алики, оркестра Кохтла-Ярвеской государственной гимназии и группы "Trad.Attack!".

На фестивале приключений "SeiklusFest" любители спортивного ориентирования, семьи-друзья-коллективы, которые любят движение, а также те, кто просто ищет новых впечатлений, хочет попробовать себя в новых испытаниях и насладиться разнообразной программой, найдут себе занятие по душе.

Поскольку "SeiklusFest" отмечает свой пятый день рождения, программа будет еще интереснее, чем когда-либо, заверила организатор фестиваля Ингрид Кулигина, руководитель Алутагузеского туристического клуба.

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