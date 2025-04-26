Кивиылиская гора одновременно примет "SeiklusFest", мотокросс и забег богатырей

В первые выходные мая пути охотников за впечатлениями приведут в Кивиыли. Три приключенческих мероприятия завершатся концертом с участием Алики, оркестра Кохтла-Ярвеской государственной гимназии и группы "Trad.Attack!".
На фестивале приключений "SeiklusFest" любители спортивного ориентирования, семьи-друзья-коллективы, которые любят движение, а также те, кто просто ищет новых впечатлений, хочет попробовать себя в новых испытаниях и насладиться разнообразной программой, найдут себе занятие по душе.