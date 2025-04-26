Кивиылиская гора одновременно примет "SeiklusFest", мотокросс и забег богатырей

Один из лучших в мире слэклайнеров Яан Роозе проведет мастер-класс, выступит с потрясающим шоу и расскажет о том, как он тренировался в Кивиыли, чтобы преодолеть самый длинный в мире слэклайн, соединивший материковую Италию и Сицилию.

Фото: Red Bull Content Pool