Сланцевая шахта "Эстония" через четыре года сама начнет производить электричество

Планируемая станция мощностью до 225 МВт будет действовать как гигантский аккумулятор: верхний резервуар будет построен на основании из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта сланцедобычи. При недостатке электроэнергии в энергосистеме вода из верхнего резервуара по трубам будет поступать в турбину, преобразующую энергию течения в электрическую, и далее вода будет стекать в нижний резервуар. Затем, в те часы, когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно, чтобы при необходимости повторить процесс.

Такая станция начнет работу в 2026 году, как сообщили в "Eesti Energia".

Как пояснил член правления "Eesti Energia" Маргус Вальс, производство возобновляемой энергии по своей природе нестабильно, и прогноз производства может сильно отличаться от того, что на самом деле будут производить ветряные и солнечные электростанции. "Даже за два часа до момента производства прогноз производства может существенно отличаться от реального объема", - отметил Вальс. Чтобы справиться с этими перепадами выработки, энергосистема должна иметь производственные активы, способные столь же быстро реагировать с целью обеспечения баланса и частоты потребления, и производства. Одной из технологий, позволяющих столь быстро реагировать, является современная гидроаккумулирующая электростанция, способная нагружаться и разгружаться за считанные минуты.

- В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки и производственные или накапливающие активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок максимально экологичным и выгодным способом, - комментирует Маргус Вальс. - Наша гидроаккумулирующая электростанция в шахте "Эстония" будет готова выйти на рынок в 2025-2026 годах в соответствии с планами синхронизации "Elering", когда будут созданы необходимые рынки системных услуг. Гидроаккумулирующая электростанция предлагает решение сразу нескольких задач, потому что помимо обеспечения надежности поставок, она способствует внедрению возобновляемой энергии, помогает достичь безотходного производства и повторно использует промышленную территорию.

Проект уникален тем, что, насколько известно "Eesti Energia", сланцевые или угольные шахты пока не использовались в качестве резервуаров для воды для гидроэлектростанций. Кроме того, уникальным является и то, что напор гидроаккумулирующей электростанции, то есть высота между верхним и нижним водохранилищами, увеличивается за счет повторного использования пустой породы, возникающей при обогащении сланца шахты "Эстония".