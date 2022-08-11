Стендовики провели в Финляндии большую дуэль

Когда на трассе "Compak Sporting" были сделаны все двести выстрелов, количество попаданий у Вейкко Тихвана и Микко Кивиниэми оказалось одинаковым - 195. Таким образом, мужчинам пришлось снова навести ружья, чтобы определить победителя.

- Теперь вопрос был в том, кто первым промахнется, - сказал Тихван. К сожалению, несчастье постигло его самого, но только после четверти сотни выстрелов.