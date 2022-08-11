Вейкко Тихван занял второе место после драматической дуэли на соревнованиях по стрельбе "Finnish Open", которые прошли в выходные дни в финском Роуто.
Стендовики провели в Финляндии большую дуэль
Стендовики провели в Финляндии большую дуэль
Когда на трассе "Compak Sporting" были сделаны все двести выстрелов, количество попаданий у Вейкко Тихвана и Микко Кивиниэми оказалось одинаковым - 195. Таким образом, мужчинам пришлось снова навести ружья, чтобы определить победителя.
- Теперь вопрос был в том, кто первым промахнется, - сказал Тихван. К сожалению, несчастье постигло его самого, но только после четверти сотни выстрелов.
- В то же время жалеть не о чем - 195 попаданий из двухсот - это очень высокий уровень, - сказал Тихван.
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