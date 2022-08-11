Урожаем зерновых и погодой в период уборочной земледельцы вполне довольны, однако от мыслей о сентябрьских счетах за электричество ноги у них подкашиваются.
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Зерносушилки в августе "проглотят" электроэнергии на тысячи евро
Зерносушилки в августе "проглотят" электроэнергии на тысячи евро
Цена топлива была известна заранее, и в последнее время она даже немного снизилась, говорят хозяин хутора Патмари Айн Рего и руководитель ТОО "Lüganuse Agro" Ааре Вент, что они это знали и учли.
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