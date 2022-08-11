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Зерносушилки в августе "проглотят" электроэнергии на тысячи евро

Кюлли Крийс
, журналист
Зерносушилки в августе "проглотят" электроэнергии на тысячи евро
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Обещанная на эту неделю сухая погода позволяет мощно продвигаться с уборкой зерновых.
Обещанная на эту неделю сухая погода позволяет мощно продвигаться с уборкой зерновых. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Урожаем зерновых и погодой в период уборочной земледельцы вполне довольны, однако от мыслей о сентябрьских счетах за электричество ноги у них подкашиваются.

Цена топлива была известна заранее, и в последнее время она даже немного снизилась, говорят хозяин хутора Патмари Айн Рего и руководитель ТОО "Lüganuse Agro" Ааре Вент, что они это знали и учли.

Цена газа им головной боли не доставляет, ведь сушилка Рего работает на сланцевом масле, а Вента - на собственной древесной крошке.

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