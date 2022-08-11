Алутагузеская волость приглашает на ралли мызных кафе

Ралли мызных кафе откроет в 10 часов кафе ийзакуского парка исчезнувшей мызы в Казевялья. Координатор культурной работы Алутагузеского центра по интересам Грете Хабакукк рассказала: "Самое лучшее предложат в домашнем кафе Ийзакуский театральный кружок и местные бабушки, туда приедет также местный организатор питания "Lammas ja Roos" со знаменитыми тающими во рту "Павловыми". О музыке позаботится тартуский ансамбль "Äge Brass".

Кафе зачахшей мызы Тудулинна будет работать с полудня в парке рядом с общинным домом. Музыкальные впечатления предложит Сакуский оркестр мандолин. Хозяйка тамошнего общинного дома Герри Лехисметс пообещала, что в Тудулинна на сцену выйдут более 20 музыкантов. "Им выпадет честь быть самым большим составом, который одновременно выступал в День мызных кафе".