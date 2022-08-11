В субботу, 13 августа, в Алутагузеской волости одно за другим двери откроют мызные кафе, предлагающие также интересные культурные программы. В Ийзаку, Тудулинна, Мяэтагузе, Пагари, Иллука и Кийкла кафе будут открыты по три часа.
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Алутагузеская волость приглашает на ралли мызных кафе
Алутагузеская волость приглашает на ралли мызных кафе
Ралли мызных кафе откроет в 10 часов кафе ийзакуского парка исчезнувшей мызы в Казевялья. Координатор культурной работы Алутагузеского центра по интересам Грете Хабакукк рассказала: "Самое лучшее предложат в домашнем кафе Ийзакуский театральный кружок и местные бабушки, туда приедет также местный организатор питания "Lammas ja Roos" со знаменитыми тающими во рту "Павловыми". О музыке позаботится тартуский ансамбль "Äge Brass".