Самоуправления Ида-Вирумаа в основном не спешат с ликвидацией "красных" памятников

В Люганузеской волости "красные" памятники есть рядом с Люганузеской школой, на кладбище, в Кюттейыэ и около кивиылиского золоотвала. Волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что волостное собрание приступит к обсуждению этих вопросов, вероятно, уже на следующем заседании. "Но поскольку правительство заняло такую позицию, что их нужно убрать из публичного пространства, то здесь вариантов не так много", - сказала она.