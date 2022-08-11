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Самоуправления Ида-Вирумаа в основном не спешат с ликвидацией "красных" памятников

Эрик Калда
, журналист
Самоуправления Ида-Вирумаа в основном не спешат с ликвидацией "красных" памятников
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К памятнику в старом городе Кохтла-Ярве 9 мая люди годами приходили и приносили цветы. Нынче из-за ограничений, введенных правительством в связи с войной в Украине, обошлось без привычной советской и российской символики, и людей было меньше, чем обычно.
К памятнику в старом городе Кохтла-Ярве 9 мая люди годами приходили и приносили цветы. Нынче из-за ограничений, введенных правительством в связи с войной в Украине, обошлось без привычной советской и российской символики, и людей было меньше, чем обычно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если нарвская коалиция сообщила на этой неделе, что решила демонтировать и перенести самый скандальный "красный" памятник в Эстонии - стоящий у реки Нарва танк, то другие самоуправления в Ида-Вирумаа либо колеблются, либо ждут решения местного собрания.

В Люганузеской волости "красные" памятники есть рядом с Люганузеской школой, на кладбище, в Кюттейыэ и около кивиылиского золоотвала. Волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что волостное собрание приступит к обсуждению этих вопросов, вероятно, уже на следующем заседании. "Но поскольку правительство заняло такую позицию, что их нужно убрать из публичного пространства, то здесь вариантов не так много", - сказала она.

В Кохтла-Ярве решение легким не будет

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