Если нарвская коалиция сообщила на этой неделе, что решила демонтировать и перенести самый скандальный "красный" памятник в Эстонии - стоящий у реки Нарва танк, то другие самоуправления в Ида-Вирумаа либо колеблются, либо ждут решения местного собрания.
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Самоуправления Ида-Вирумаа в основном не спешат с ликвидацией "красных" памятников
Самоуправления Ида-Вирумаа в основном не спешат с ликвидацией "красных" памятников
В Люганузеской волости "красные" памятники есть рядом с Люганузеской школой, на кладбище, в Кюттейыэ и около кивиылиского золоотвала. Волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер сказала, что волостное собрание приступит к обсуждению этих вопросов, вероятно, уже на следующем заседании. "Но поскольку правительство заняло такую позицию, что их нужно убрать из публичного пространства, то здесь вариантов не так много", - сказала она.