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"Eesti Energia" приступает к созданию гидроаккумулирующей электростанции на шахте "Estonia"

Эрик Гамзеев
, журналист
"Eesti Energia" приступает к созданию гидроаккумулирующей электростанции на шахте "Estonia"
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Так должен выглядеть принцип работы создаваемой на шахте "Estonia" насосной гидроэлектростанции: вода будет направляться из верхнего резервуара через турбину вниз, оттуда она вновь будет закачиваться наверх и включаться в новый рабочий цикл.
Так должен выглядеть принцип работы создаваемой на шахте "Estonia" насосной гидроэлектростанции: вода будет направляться из верхнего резервуара через турбину вниз, оттуда она вновь будет закачиваться наверх и включаться в новый рабочий цикл. Фото: Eskiis / Eesti Energia

"Eesti Energia" приступает к созданию на шахте "Estonia" уникальной насосной гидроэлектростанции, которая будет производить электроэнергию с помощью воды, потоком направляемой с вершины терриконика в шахтный штрек.

"Eesti Energia" уже несколько лет складирует поднимаемую на шахте "Estonia" вместе со сланцем породу на терриконике с расчетом на то, что на его разравниваемой вершине появится верхний резервуар будущей насосной гидроэлектростанции. Нижним водохранилищем послужат закрытые штреки на глубине около 70 метров.

Гигантский накопитель энергии

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