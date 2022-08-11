"Eesti Energia" приступает к созданию на шахте "Estonia" уникальной насосной гидроэлектростанции, которая будет производить электроэнергию с помощью воды, потоком направляемой с вершины терриконика в шахтный штрек.
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"Eesti Energia" приступает к созданию гидроаккумулирующей электростанции на шахте "Estonia"
"Eesti Energia" приступает к созданию гидроаккумулирующей электростанции на шахте "Estonia"
"Eesti Energia" уже несколько лет складирует поднимаемую на шахте "Estonia" вместе со сланцем породу на терриконике с расчетом на то, что на его разравниваемой вершине появится верхний резервуар будущей насосной гидроэлектростанции. Нижним водохранилищем послужат закрытые штреки на глубине около 70 метров.