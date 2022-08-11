ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чтобы иметь возможность сосредоточиться на мультикризисе

Однако, как можно прочитать и в сегодняшней газете, в Ида-Вирумаа насчитывается около полусотни памятных знаков, связанных со Второй мировой войной, и если в последние недели все внимание было приковано только к деятельности нарвской городской власти в этой сфере, то довольно скоро и другим нашим самоуправлениям, где стоят мемориалы советской эпохи, придется принимать решения о их судьбе.

Центральное правительство заняло здесь очень жесткую позицию и заявило, что памятники нужно убрать быстро. Однако здесь все может пойти не так гладко. Как сказал мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль, у города нет четкого представления о местонахождении и состоянии этих мемориалов, и это еще предстоит выяснить.

Есть и другие неясные моменты, потому что мемориалы разные, под некоторыми из них захоронены погибшие, т.е. они по сути являются надгробиями. Что делать, например, с теми, что установлены в память погибших в трудовом лагере?