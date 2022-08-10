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Скоро будет доступно новое лекарство от коронавируса

Северное побережье
Скоро будет доступно новое лекарство от коронавируса
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Лекарства.
Лекарства. Фото: Тоомас Хуйк

Заболевшие коронавирусом люди из групп риска с сентября смогут просить у своего семейного врача рецепт на лекарственный препарат "Paxlovid" для приема в домашних условиях. Как сообщает новостной портал Rus.err.ee, Эстония закупает это лекарство производства "Pfizer" в рамках совместных закупок Европейского союза.

"Существует большая вероятность того, что лекарство от коронавируса "Paxlovid" появится в Эстонии в сентябре", - сказал глава штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, комментарии которого приводит rus.err.ee.

По словам Вайкнеметса, "Paxlovid" предназначен для людей, которые имеют более высокий риск тяжелого течения Covid-19.

"Мы имеем дело с препаратом нового поколения, обладающим профилактическим действием, как, например, препарат от гриппа "Tamiflu". "Paxlovid" выписывает ковид-положительному пациенту семейный врач", - рассказал Вайкнеметс.

В отличие от используемых в настоящее время лекарств от коронавируса, которые вводят внутривенно в больницах, "Paxlovid" можно принимать перорально во время лечения дома.

Вайкнеметс не смог сказать, в какую сумму пациенту обойдется курс лечения этим препаратом.

Запасов "Remdesivir" - всего около 10 тысяч доз - хватит до конца 2022 года.

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