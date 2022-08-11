Инициаторы акции "Обсудим", организовавшие публичное обсуждение в разных частях Кохтла-Ярве с целью поиска идей для новой программы развития города, не ожидали, что в Ору соберется настолько много людей - не хватило скамеек, принесенных из клуба. Многие стояли, а к микрофону выходили даже дети - подрастающее поколение не стеснялось говорить о своих желаниях и мечтах.
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ВОЛНУЕТ ⟩ Орусцы признавались в любви к своему месту жизни
Орусцы признавались в любви к своему месту жизни
В Ору проживает около тысячи человек, в том числе 165 детей. Поговорить о будущем пришло не меньше сотни. Почти все выступавшие, прежде чем назвать проблему или идею, признавались в любви к своему месту жительства, ставя на первое место чистый воздух и доброжелательных соседей. Одна из таких - Диана Лумбе, живет в Ору около сорока лет, она говорит, что помнит разные времена, но ей всегда здесь было комфортно. Она приготовила длинный список предложений по улучшению условий жизни. Передав его чиновникам, озвучила лишь самые насущные.