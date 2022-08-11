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ВОЛНУЕТ ⟩ Орусцы признавались в любви к своему месту жизни

Ирина Кивисельг
, журналист
Орусцы признавались в любви к своему месту жизни
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Все поколения орусцев собрались у клуба, чтобы высказать свои мысли и о насущном, и о будущем.
Все поколения орусцев собрались у клуба, чтобы высказать свои мысли и о насущном, и о будущем. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Инициаторы акции "Обсудим", организовавшие публичное обсуждение в разных частях Кохтла-Ярве с целью поиска идей для новой программы развития города, не ожидали, что в Ору соберется настолько много людей - не хватило скамеек, принесенных из клуба. Многие стояли, а к микрофону выходили даже дети - подрастающее поколение не стеснялось говорить о своих желаниях и мечтах.

В Ору проживает около тысячи человек, в том числе 165 детей. Поговорить о будущем пришло не меньше сотни. Почти все выступавшие, прежде чем назвать проблему или идею, признавались в любви к своему месту жительства, ставя на первое место чистый воздух и доброжелательных соседей. Одна из таких - Диана Лумбе, живет в Ору около сорока лет, она говорит, что помнит разные времена, но ей всегда здесь было комфортно. Она приготовила длинный список предложений по улучшению условий жизни. Передав его чиновникам, озвучила лишь самые насущные.

- В Ору много садоводов и огородников, но реализовать им свой урожай последнее время негде - нужен хотя бы маленький базарчик, киоск или просто столы со скамейками. У нас живет много стариков, и большая проблема с утилизацией старой техники и других габаритных отходов - городские власти могли бы организовать спецтранспорт раз в квартал и забирать. Возможно, тогда вокруг микрорайона не росли бы стихийные свалки - их около десятка, то, что я своими глазами видела.

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