ВОЛНУЕТ ⟩ Орусцы признавались в любви к своему месту жизни

В Ору проживает около тысячи человек, в том числе 165 детей. Поговорить о будущем пришло не меньше сотни. Почти все выступавшие, прежде чем назвать проблему или идею, признавались в любви к своему месту жительства, ставя на первое место чистый воздух и доброжелательных соседей. Одна из таких - Диана Лумбе, живет в Ору около сорока лет, она говорит, что помнит разные времена, но ей всегда здесь было комфортно. Она приготовила длинный список предложений по улучшению условий жизни. Передав его чиновникам, озвучила лишь самые насущные.