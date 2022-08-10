Хорошо плавающему гражданину пограничники выписали штраф

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 9 августа в Нарва-Йыэсуу пограничные наблюдатели обнаружили, что один человек плавает очень далеко от берега. Стражи границы решили отправиться на место и проверить ситуацию.