Случай на пограничном водоеме в Нарва-Йыэсуу напомнил, что близость границы с Россией диктует особые условия.
Хорошо плавающему гражданину пограничники выписали штраф
Хорошо плавающему гражданину пограничники выписали штраф
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 9 августа в Нарва-Йыэсуу пограничные наблюдатели обнаружили, что один человек плавает очень далеко от берега. Стражи границы решили отправиться на место и проверить ситуацию.
Как выяснилось, пловцом был гражданин Эстонии.
Пограничники объяснили ему, что на пограничном водоеме особые правила, а заодно выписали нарушителю штраф в размере 100 евро.
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