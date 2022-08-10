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Хорошо плавающему гражданину пограничники выписали штраф

Северное побережье
Хорошо плавающему гражданину пограничники выписали штраф
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На погранкордоне в Нарва-Йыэсуу.
На погранкордоне в Нарва-Йыэсуу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Случай на пограничном водоеме в Нарва-Йыэсуу напомнил, что близость границы с Россией диктует особые условия.

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 9 августа в Нарва-Йыэсуу пограничные наблюдатели обнаружили, что один человек плавает очень далеко от берега. Стражи границы решили отправиться на место и проверить ситуацию.

Как выяснилось, пловцом был гражданин Эстонии.

Пограничники объяснили ему, что на пограничном водоеме особые правила, а заодно выписали нарушителю штраф в размере 100 евро.

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