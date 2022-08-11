За полгода на железнодорожных переездах произошло 6 столкновений

«Мы видим, что, по сравнению с прошлым годом, в первой половине этого года произошло больше столкновений поездов и автомобилей, а из-за одной крупной аварии больше пострадавших. Все же отрадно отметить, что за последние три с половиной года у нас не было происшествий со смертельным исходом. Основными причинами столкновений стали невнимательность водителей при подъезде к железнодорожному переезду и выбор неправильной скорости движения, что не позволило убедиться в безопасности пересечения железнодорожного пути. Расследование аварии на Ропка продолжается», - прокомментировала ситуацию руководитель отдела строительства и железной дороги Кати Тамтик.

Происшествием с наибольшим количеством пострадавших в этом году стало столкновение поезда с грузовым полуприцепом на железнодорожном переезде Ропка 11 марта, в результате которого пострадали 8 человек.

Все ДТП в первом полугодии 2022 г. произошли на переездах III категории, которые представляют собой переезды с меньшей интенсивностью движения автотранспорта и поездов и регулируются только дорожными знаками, а в определенных случаях дополнительно светофорами. На таких переездах водители должны быть особенно внимательны и перед переездом убедиться, что поезд не приближается.