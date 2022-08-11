Госсекретарь: нарвский танк надо убрать в течение недели

Об этом сообщил в четверг в письме на имя мэра Нарвы Катри Райк государственный секретарь Таймар Петеркоп, пишет ERR.

"Я также заверяю, что государство готово помочь городу Нарве в переносе советских монументов в случае, если это произойдет в течение ближайшей недели и таким путем, который исключит ситуацию, когда монументы продолжат оставаться в Нарве источником напряжения. Государственная канцелярия и другие компетентные учреждения в этом случае готовы оказать городу Нарва всестороннюю поддержку, в том числе принять танк T-34, являющийся частью монумента "Танк", на хранение в Эстонский военный музей", - написал Петеркоп.

Отвечая на просьбу Райк получить обзор решений и позиций правительства в письменном виде, Петеркоп отметил, что российская агрессия и боевые действия, направленные против Украины, обострили ситуацию вокруг расположенных в Эстонии военных захоронений и памятников с символикой оккупационной советской власти, что выразилось в целом ряде правонарушений, связанных с военными могилами и памятниками. Госсекретарь добавил, что Департамент полиции безопасности уже в ежегоднике за 2019/2020 год публично привлек внимание к тому, что для России советские и российские памятники являются средством создания напряженности.