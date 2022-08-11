Государство готово помочь нарвским властям в переносе советских монументов, в том числе принять установленный в качестве памятника танк T-34 на хранение в Эстонский военный музей, и это следует сделать в течение ближайшей недели.
Госсекретарь: нарвский танк надо убрать в течение недели
Об этом сообщил в четверг в письме на имя мэра Нарвы Катри Райк государственный секретарь Таймар Петеркоп, пишет ERR.
"Я также заверяю, что государство готово помочь городу Нарве в переносе советских монументов в случае, если это произойдет в течение ближайшей недели и таким путем, который исключит ситуацию, когда монументы продолжат оставаться в Нарве источником напряжения. Государственная канцелярия и другие компетентные учреждения в этом случае готовы оказать городу Нарва всестороннюю поддержку, в том числе принять танк T-34, являющийся частью монумента "Танк", на хранение в Эстонский военный музей", - написал Петеркоп.
Отвечая на просьбу Райк получить обзор решений и позиций правительства в письменном виде, Петеркоп отметил, что российская агрессия и боевые действия, направленные против Украины, обострили ситуацию вокруг расположенных в Эстонии военных захоронений и памятников с символикой оккупационной советской власти, что выразилось в целом ряде правонарушений, связанных с военными могилами и памятниками. Госсекретарь добавил, что Департамент полиции безопасности уже в ежегоднике за 2019/2020 год публично привлек внимание к тому, что для России советские и российские памятники являются средством создания напряженности.
По словам Петеркопа, в соответствии с решением правительства от 9 июня Государственная канцелярия 30 июня сформировала рабочую группу по организации переноса находящихся в публичном пространстве надгробий и памятников с символикой оккупационной власти и при необходимости их замены нейтральными обозначениями.
14 июля было дополнительно одобрено соответствующее решение, которое касается всей Эстонии. Для этого рабочая группа, деятельностью которой руководит Государственная канцелярия, видит необходимость в сотрудничестве с местными самоуправлениями.
Госсекретарь указал на то, что к началу августа в связи с переносом советских монументов в Ида-Вирумаа возникла угроза общественному порядку, и для отражения этой угрозы необходимо применить эффективные меры.
4 августа Государственной канцелярии поручили максимально быстро представить программу действий по переносу расположенных в Нарве советских монументов, а 8 августа премьер-министр Кая Каллас встретилась с представителями нарвских властей. Петеркоп в письме на имя Райк подтвердил заявление Каллас, что задачей государства является обеспечение общественного порядка, и в случае опасности государство должно вмешаться.