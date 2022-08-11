Пограничники аннулировали визу гражданину РФ, который поддерживал войну в Украине

Пограничники решили побеседовать с мужчиной, который пересекал границу. В ходе разговора вскоре выяснилось, что мужчина оправдывает и поддерживает страну-агрессора и войну в Украине, а его объяснения по поводу поездки были неясны, передает Идаская префектура.

"В своей повседневной работе мы по-прежнему уделяем больше внимания военной символике, а также оправданию и поддержке агрессии, как на границе, так и при обычном надзоре за движением транспорта. В Эстонии нет места ни символам агрессии, ни враждебно настроенным людям, целью которых может быть провокация, ни тем, кто словами или действиями выражает поддержку путинскому режиму. Поэтому после тщательной проверки и беседы мы решили аннулировать туристическую визу мужчины и отправить его в Россию", - отмечается в сообщении полиции.