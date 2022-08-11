Российский коллекционер желает сохранить танк-памятник, взамен готов передать Нарвской горуправе высшую эстонскую награду.
Коллекционер из России предложил обменять высшую награду Эстонии на Нарвский танк
Коллекционер из России направил на официальную электронную почту мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей награды Эстонии, Креста Свободы I степени, на танк Т-34, который готовят к демонтажу.
„Если данное предложение примут власти Нарвы, то данный памятник займёт достойное место в одном из музеев России“, - считает мужчина, который пожелал остаться анонимным. Как сообщает Narva news, подобный орден лет десять назад был продан на одном из европейских аукционов за 15 тысяч долларов.
Специалист по связям с общественностью из Нарвской городской канцелярии Александра Грюнвальд прокомментировала ситуацию так:
„Письмо пришло только недавно, поэтому пока мы не успели ему ответить. Нам приходят разные предложения относительно танка (обменять на что-то или просто выкупить), по возможности мы стараемся всем отвечать. На данный момент у нас есть четкая позиция, танк останется на территории города. На данный момент мы работаем над поиском нового места для танка и готовим его к перевозке. Поэтому какие-то предложения о выкупе или обмене мы не рассматриваем“.
Грюнвальд добавила, что для большинства людей города Нарва этот танк очень много значит. „Большая часть нашего города испытывает определенные чувства к этому памятнику. Люди нам пишут о своих переживаниях и пытаются решить как то этот вопрос. Были предложения передать его российской стороне, предлагали развернуть танк дулом в сторону России. Кто-то за, а кто-то против, мнений много“, - резюмировала она.