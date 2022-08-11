Нарвские власти надеются перенести Нарвский танк на новое место к 20 августа. Процедуру переноса должно инициировать горсобрание, которое соберется в предстоящий понедельник, передает ERR.
Нарвские власти намерены завершить перенос танка-памятника на новое место к 20 августа
Нарвские власти намерены завершить перенос танка-памятника на новое место к 20 августа
„До вынесения горсобранием решения мы ничего делать не можем“, - отметила заместитель председателя горсобрания Наталья Умарова. По ее словам, все фракции городского парламента с переносом танка-памятника согласны.
Власти города намерены завершить работы по демонтажу танка с монумента уже на следующей неделе.
„Мы хотим это сделать после решения горсобрания при первой возможности. Да, я надеюсь, что 20 августа танк уже не будет стоять на своем сегодняшнем месте, и его перенос пройдет спокойно и без беспорядков“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.