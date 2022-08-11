Нарвские власти намерены завершить перенос танка-памятника на новое место к 20 августа

„До вынесения горсобранием решения мы ничего делать не можем“, - отметила заместитель председателя горсобрания Наталья Умарова. По ее словам, все фракции городского парламента с переносом танка-памятника согласны.

„Мы хотим это сделать после решения горсобрания при первой возможности. Да, я надеюсь, что 20 августа танк уже не будет стоять на своем сегодняшнем месте, и его перенос пройдет спокойно и без беспорядков“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.