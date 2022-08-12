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Поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа выросла почти до 45%

Erik Kalda
, ajakirjanik
Поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа выросла почти до 45%
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Рекламные шары Центристской партии.
Рекламные шары Центристской партии. Фото: Илья Смирнов

В Ида-Вирумаа самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия, популярность которой за последнюю неделю выросла на 0,7%.

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 12 июля по 8 августа, передает ERR.

По данным последнего опроса, популярность Центристской партии в Ида-Вирумаа составляет 44,4%. Далее следует Партия реформ - 20,4% и EKRE - 13,8%.

Рейтинг EKRE на Северо-Востоке Эстонии за неделю вырос на 0,1 процентных пункта, поддержка реформистов снизилась на 0,2%.

За первой тройкой в Ида-Вирумаа следуют Социал-демократическая партия (11,1%), "Эстония 200" (4%), "Зеленые Эстонии" (2,1%) и Isamaa (2%).

Популярность Isamaa в регионе за неделю снизилась на 1,9%. Поддержка соцдемов выросла на 0,6%, "зеленых" и "Эстонии 200" - на 0,1%.

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