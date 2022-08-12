Поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа выросла почти до 45%

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 12 июля по 8 августа, передает ERR.

По данным последнего опроса, популярность Центристской партии в Ида-Вирумаа составляет 44,4%. Далее следует Партия реформ - 20,4% и EKRE - 13,8%.

Рейтинг EKRE на Северо-Востоке Эстонии за неделю вырос на 0,1 процентных пункта, поддержка реформистов снизилась на 0,2%.

За первой тройкой в Ида-Вирумаа следуют Социал-демократическая партия (11,1%), "Эстония 200" (4%), "Зеленые Эстонии" (2,1%) и Isamaa (2%).